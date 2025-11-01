CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία

Αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πεντάγωνο έδωσε το πράσινο φως στον Λευκό Οίκο για την παροχή πυραύλων Tomahawk μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία, αφού εκτίμησε ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα αποθέματα των ΗΠΑ, αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και τους οποίους επικαλείται το CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος εργασίας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην προμηθεύσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Το Γενικό Επιτελείο, όπως υποστηρίζει το CNN, ενημέρωσε το Λευκό Οίκο για την εκτίμησή του νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για την προμήθεια των πυραύλων, ώστε να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Όλα ανοιχτά για τους πυραύλους

Η εκτίμηση ενθάρρυνε τους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον λιγότερες δικαιολογίες για να μην παράσχουν τους πυραύλους, σύμφωνα με δύο ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραχωρήσουν στην Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης εξέπληξαν, επομένως, όταν ο Τραμπ άλλαξε δραματικά τη στάση του λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας κατά την εναρκτήρια ομιλία του σε ένα γεύμα εργασίας στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τα Tomahawk. Στη συνέχεια, είπε στον Ζελένσκι κεκλεισμένων των θυρών ότι οι ΗΠΑ δεν θα τα παρέχουν — τουλάχιστον όχι ακόμα.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μια μέρα μετά τη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Τραμπ ότι τα Tomahawk θα μπορούσαν να χτυπήσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα είχαν σημαντική επίδραση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, σύμφωνα με το CNN.
Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει εντελώς την προμήθεια των πυραύλων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν προηγουμένως πηγές στο CNN, και η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για την ταχεία προμήθειά τους στην Ουκρανία, σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ο Τραμπ έχει επίσης εκνευριστεί τόσο πολύ τις τελευταίες εβδομάδες από την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, που ενέκρινε νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών την περασμένη εβδομάδα και ακύρωσε — προς το παρόν — μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, καταλήγει το δημοσίευμα του CNN.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:53ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ αμφισβητεί ότι σοροί που παρέλαβε είναι ομήρων

01:40ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μετά από συναγερμό για drone

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα - Ξεκάθαρο μήνυμα: Η αποπυρηνικοποίησή της είναι όνειρο θερινής νυκτός

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση υπουργείου Ανάπτυξης στον Χάρη Δούκα για τα πατίνια: Ας μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο του μπάνιο του στον Λευκό Οίκο: «Πολυτελές και μαρμάρινο»

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν τέσσερις έφηβοι που σκότωσαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της - «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου», φώναζαν

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Βουλή απέρριψε τον «φόρο Ζικμάν» για τη φορολόγηση των υπερπλούσιων

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

22:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του

22:34TRAVEL

Daily Express: Η Σάμος ανάμεσα στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

20:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Έκανε πρεμιέρα και το X «λύγισε» - Συγκίνηση και αποθέωση

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: «Ναυάγιο» στο Μόντε Κάρλο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο του μπάνιο του στον Λευκό Οίκο: «Πολυτελές και μαρμάρινο»

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ