CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία

Το Πεντάγωνο έδωσε το πράσινο φως στον Λευκό Οίκο για την παροχή πυραύλων Tomahawk μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία, αφού εκτίμησε ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα αποθέματα των ΗΠΑ, αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και τους οποίους επικαλείται το CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος εργασίας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην προμηθεύσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Το Γενικό Επιτελείο, όπως υποστηρίζει το CNN, ενημέρωσε το Λευκό Οίκο για την εκτίμησή του νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για την προμήθεια των πυραύλων, ώστε να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Όλα ανοιχτά για τους πυραύλους

Η εκτίμηση ενθάρρυνε τους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον λιγότερες δικαιολογίες για να μην παράσχουν τους πυραύλους, σύμφωνα με δύο ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραχωρήσουν στην Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης εξέπληξαν, επομένως, όταν ο Τραμπ άλλαξε δραματικά τη στάση του λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας κατά την εναρκτήρια ομιλία του σε ένα γεύμα εργασίας στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τα Tomahawk. Στη συνέχεια, είπε στον Ζελένσκι κεκλεισμένων των θυρών ότι οι ΗΠΑ δεν θα τα παρέχουν — τουλάχιστον όχι ακόμα.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μια μέρα μετά τη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Τραμπ ότι τα Tomahawk θα μπορούσαν να χτυπήσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα είχαν σημαντική επίδραση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, σύμφωνα με το CNN.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει εντελώς την προμήθεια των πυραύλων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν προηγουμένως πηγές στο CNN, και η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για την ταχεία προμήθειά τους στην Ουκρανία, σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ο Τραμπ έχει επίσης εκνευριστεί τόσο πολύ τις τελευταίες εβδομάδες από την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, που ενέκρινε νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών την περασμένη εβδομάδα και ακύρωσε — προς το παρόν — μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, καταλήγει το δημοσίευμα του CNN.

