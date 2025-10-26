Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Κίεβο απαιτεί εδώ και μήνες πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο να αλλάξει την πορεία του πολέμου εναντίον της Ρωσίας - Οι Tomahawks θα αποτελούσαν σίγουρα μια σημαντική αναβάθμιση για το ουκρανικό οπλοστάσιο

Newsbomb

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας. Αυτό μετέδωσε η Wall Street Journal επικαλούμενη τρεις πηγές, ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, που προμηθεύτηκε η Βρετανία, την Τρίτη για να χτυπήσει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα.

Μετά την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι αξιολογούν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, παράλληλα και ως διπλωματικό χαρτί έναντι της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε από την Ουάσινγκτον να πουλήσει τους πυραύλους σε ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία στη συνέχεια θα τους στείλουν στο Κίεβο. Και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς δήλωσε στο Fox News Sunday ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει «τελική απόφαση» για αυτή τη συμφωνία.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που θα έθετε τη Μόσχα εντός της εμβέλειας του ουκρανικού οπλοστασίου εάν το Κίεβο τους παραλάμβανε. Αλλά το Κρεμλίνο έχει ήδη καταστήσει σαφές: ακόμη και αν οι ΗΠΑ προμήθευαν τους πυραύλους στο Κίεβο, δεν θα ήταν ένα «μαγικό όπλο» που θα επέτρεπε στους Ουκρανούς να αλλάξουν την πορεία της σύγκρουσης.

Τι είναι ένας πύραυλος Tomahawk;

Ο Tomahawk είναι ένας στρατηγικός κατευθυνόμενος πύραυλος. Μπορεί να εκτοξευθεί από πολεμικά πλοία ή υποβρύχια για να πλήξει επίγειους στόχους. Πετά σε χαμηλό υψόμετρο για να πλήξει σταθερούς στόχους, όπως εγκαταστάσεις επικοινωνιών και αεράμυνας, σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου όπου τα επανδρωμένα αεροσκάφη ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε πυραύλους εδάφους-αέρος.

Ο πύραυλος Tomahawk έχει μήκος 5,6 μέτρα και βεληνεκές έως και περίπου 2.500 χλμ. Μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητες έως και 885 χλμ./ώρα.

Το Τόμαχοκ είναι το όνομα που έδωσαν οι ιθαγενείς Αμερικανοί στο τσεκούρι τους, ένα τέλειο εργαλείο για ρίψη (οι όροι tamahak , tamahakan ή otomahuk χρησιμοποιούνταν για να εκφράσουν την έννοια του «να καταρρίψω» ).

Από εκεί πήρε το όνομά του ο αμερικανικής κατασκευής πύραυλος, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε στόχο σε απόσταση έως και 2.500 χιλιομέτρων.

Πώς λειτουργεί ένα Tomahawk

Οι πύραυλοι Tomahawk συνήθως εκτοξεύονται κάθετα από πλοία, αλλά μπορούν να εκτοξευθούν οριζόντια από τορπιλοσωλήνες επιθετικών υποβρυχίων ή από εξωτερικούς εκτοξευτές που είναι προσαρτημένοι στο κύτος ενός υποβρυχίου. Ο πύραυλος τροφοδοτείται από ένα στερεό προωθητικό κατά τη φάση εκτόξευσης. Στη συνέχεια, τροφοδοτείται από έναν κινητήρα που εκπέμπει λίγη θερμότητα, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση με υπέρυθρες ακτίνες.

Μόλις φτάσει στην ξηρά, το Tomahawk χρησιμοποιεί αδρανειακή καθοδήγηση ραντάρ και ραντάρ αντιστοίχισης περιγράμματος εδάφους (TERCOM), κατά την οποία ένας χάρτης που είναι αποθηκευμένος στον υπολογιστή του πυραύλου συγκρίνεται συνεχώς με το πραγματικό έδαφος για να εντοπιστεί η θέση του πυραύλου σε σχέση με τον στόχο. Καθώς το TERCOM σαρώνει το τοπίο, ο πύραυλος Tomahawk είναι σε θέση να περιστρέφεται και να στρίβει σαν αεροσκάφος που αποφεύγει τα ραντάρ, παρακάμπτοντας το τοπίο σε υψόμετρο μόλις 30 έως 90 μέτρων.

Από τις πρώτες χρήσεις μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Britannica, οι πύραυλοι Tomahawk που εκτοξεύονταν από υποβρύχια τέθηκαν για πρώτη φορά σε λειτουργία το 1983. Μέχρι την έναρξη του Πολέμου του Περσικού Κόλπου το 1991, οι Tomahawk είχαν εγκατασταθεί σε πλοία επιφανείας και χρησιμοποιήθηκαν στην Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, όπου κατέστρεψαν σκληρούς στόχους (όπως θέσεις πυραύλων εδάφους-αέρος, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, το ιρακινό προεδρικό μέγαρο στη Βαγδάτη και σταθμούς παραγωγής ενέργειας). Ο Πόλεμος του Περσικού Κόλπου είδε επίσης την πρώτη συντονισμένη επίθεση με Tomahawk και επανδρωμένα αεροσκάφη στην ιστορία.

Τα Tomahawk χρησιμοποιήθηκαν αργότερα εκτενώς στο Ιράκ για την επιβολή επιχειρήσεων «απαγόρευσης πτήσεων» στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ (2003–2011). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης στη Βοσνία (1995), στη Λιβύη (1996 και 2011), στο Σουδάν (1998), στην Υεμένη (2009) και στο Αφγανιστάν (1998 και κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε το 2001).

Το κόστος

Αλλά πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός τέτοιου πυραύλου; Το κόστος μονάδας είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Ορισμένες εκτιμήσεις το ανεβάζουν γύρω στα 800.000 δολάρια (περίπου 753.000 ευρώ), ενώ άλλες το ανεβάζουν σε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια (850.000 ευρώ).

Το αίτημα της Ουκρανίας

Το Κίεβο απαιτεί εδώ και μήνες πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο να αλλάξει την πορεία του πολέμου εναντίον της Ρωσίας. «Οι Tomahawks θα αποτελούσαν σίγουρα μια σημαντική αναβάθμιση για το ουκρανικό οπλοστάσιο, ειδικά όσον αφορά την ικανότητα επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Federico Borsari, ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPA), στην Kyiv Independent τον Ιούλιο.

« Θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να παραδώσει ένα πολύ βαρύτερο ωφέλιμο φορτίο εναντίον στόχων από αυτό που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο ειδικός. Και τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Τραμπ τους Tomahawks, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Telegraph και Axios.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού - «Κόντρα» τοπικής διοίκησης με τη Μαδρίτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 2-0: Άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ