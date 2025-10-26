Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει ορισμένους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας. Αυτό μετέδωσε η Wall Street Journal επικαλούμενη τρεις πηγές, ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, που προμηθεύτηκε η Βρετανία, την Τρίτη για να χτυπήσει μια ρωσική εγκατάσταση στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα.

Μετά την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι αξιολογούν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, παράλληλα και ως διπλωματικό χαρτί έναντι της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε από την Ουάσινγκτον να πουλήσει τους πυραύλους σε ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία στη συνέχεια θα τους στείλουν στο Κίεβο. Και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς δήλωσε στο Fox News Sunday ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει «τελική απόφαση» για αυτή τη συμφωνία.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που θα έθετε τη Μόσχα εντός της εμβέλειας του ουκρανικού οπλοστασίου εάν το Κίεβο τους παραλάμβανε. Αλλά το Κρεμλίνο έχει ήδη καταστήσει σαφές: ακόμη και αν οι ΗΠΑ προμήθευαν τους πυραύλους στο Κίεβο, δεν θα ήταν ένα «μαγικό όπλο» που θα επέτρεπε στους Ουκρανούς να αλλάξουν την πορεία της σύγκρουσης.

Τι είναι ένας πύραυλος Tomahawk;

Ο Tomahawk είναι ένας στρατηγικός κατευθυνόμενος πύραυλος. Μπορεί να εκτοξευθεί από πολεμικά πλοία ή υποβρύχια για να πλήξει επίγειους στόχους. Πετά σε χαμηλό υψόμετρο για να πλήξει σταθερούς στόχους, όπως εγκαταστάσεις επικοινωνιών και αεράμυνας, σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου όπου τα επανδρωμένα αεροσκάφη ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε πυραύλους εδάφους-αέρος.

Ο πύραυλος Tomahawk έχει μήκος 5,6 μέτρα και βεληνεκές έως και περίπου 2.500 χλμ. Μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητες έως και 885 χλμ./ώρα.

Το Τόμαχοκ είναι το όνομα που έδωσαν οι ιθαγενείς Αμερικανοί στο τσεκούρι τους, ένα τέλειο εργαλείο για ρίψη (οι όροι tamahak , tamahakan ή otomahuk χρησιμοποιούνταν για να εκφράσουν την έννοια του «να καταρρίψω» ).

Από εκεί πήρε το όνομά του ο αμερικανικής κατασκευής πύραυλος, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε στόχο σε απόσταση έως και 2.500 χιλιομέτρων.

Πώς λειτουργεί ένα Tomahawk

Οι πύραυλοι Tomahawk συνήθως εκτοξεύονται κάθετα από πλοία, αλλά μπορούν να εκτοξευθούν οριζόντια από τορπιλοσωλήνες επιθετικών υποβρυχίων ή από εξωτερικούς εκτοξευτές που είναι προσαρτημένοι στο κύτος ενός υποβρυχίου. Ο πύραυλος τροφοδοτείται από ένα στερεό προωθητικό κατά τη φάση εκτόξευσης. Στη συνέχεια, τροφοδοτείται από έναν κινητήρα που εκπέμπει λίγη θερμότητα, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση με υπέρυθρες ακτίνες.

Μόλις φτάσει στην ξηρά, το Tomahawk χρησιμοποιεί αδρανειακή καθοδήγηση ραντάρ και ραντάρ αντιστοίχισης περιγράμματος εδάφους (TERCOM), κατά την οποία ένας χάρτης που είναι αποθηκευμένος στον υπολογιστή του πυραύλου συγκρίνεται συνεχώς με το πραγματικό έδαφος για να εντοπιστεί η θέση του πυραύλου σε σχέση με τον στόχο. Καθώς το TERCOM σαρώνει το τοπίο, ο πύραυλος Tomahawk είναι σε θέση να περιστρέφεται και να στρίβει σαν αεροσκάφος που αποφεύγει τα ραντάρ, παρακάμπτοντας το τοπίο σε υψόμετρο μόλις 30 έως 90 μέτρων.

Από τις πρώτες χρήσεις μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Britannica, οι πύραυλοι Tomahawk που εκτοξεύονταν από υποβρύχια τέθηκαν για πρώτη φορά σε λειτουργία το 1983. Μέχρι την έναρξη του Πολέμου του Περσικού Κόλπου το 1991, οι Tomahawk είχαν εγκατασταθεί σε πλοία επιφανείας και χρησιμοποιήθηκαν στην Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, όπου κατέστρεψαν σκληρούς στόχους (όπως θέσεις πυραύλων εδάφους-αέρος, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, το ιρακινό προεδρικό μέγαρο στη Βαγδάτη και σταθμούς παραγωγής ενέργειας). Ο Πόλεμος του Περσικού Κόλπου είδε επίσης την πρώτη συντονισμένη επίθεση με Tomahawk και επανδρωμένα αεροσκάφη στην ιστορία.

Τα Tomahawk χρησιμοποιήθηκαν αργότερα εκτενώς στο Ιράκ για την επιβολή επιχειρήσεων «απαγόρευσης πτήσεων» στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ (2003–2011). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης στη Βοσνία (1995), στη Λιβύη (1996 και 2011), στο Σουδάν (1998), στην Υεμένη (2009) και στο Αφγανιστάν (1998 και κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε το 2001).

Το κόστος

Αλλά πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός τέτοιου πυραύλου; Το κόστος μονάδας είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Ορισμένες εκτιμήσεις το ανεβάζουν γύρω στα 800.000 δολάρια (περίπου 753.000 ευρώ), ενώ άλλες το ανεβάζουν σε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια (850.000 ευρώ).

Το αίτημα της Ουκρανίας

Το Κίεβο απαιτεί εδώ και μήνες πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο να αλλάξει την πορεία του πολέμου εναντίον της Ρωσίας. «Οι Tomahawks θα αποτελούσαν σίγουρα μια σημαντική αναβάθμιση για το ουκρανικό οπλοστάσιο, ειδικά όσον αφορά την ικανότητα επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Federico Borsari, ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPA), στην Kyiv Independent τον Ιούλιο.

« Θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να παραδώσει ένα πολύ βαρύτερο ωφέλιμο φορτίο εναντίον στόχων από αυτό που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο ειδικός. Και τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Τραμπ τους Tomahawks, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Telegraph και Axios.

Διαβάστε επίσης