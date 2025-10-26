Λαβρόφ: Από τις ΗΠΑ εξαρτάται η συνάντηση στη Βουδαπέστη

Η δυνατότητα συνάντησης με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη θα εξαρτηθεί από την αμερικανική πλευρά, δήλωσε την Κυριακή (26/10) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η συζήτηση με τον Ρούμπιο πήγε πραγματικά καλά, αφού οι ΗΠΑ δεν θεώρησαν πως υπήρχε ανάγκη για προσωπική συνάντηση», ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

«Το εδαφικό ζήτημα στην Ουκρανία συζητείται σε διάφορες μορφές, ο Πούτιν το ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ», σημείωσε ο Λαβρόφ, ενώ ανέφερε ότι η Ρωσία ελέγχει εδάφη εκτός του Ντονμπάς καθώς «χρειάζεται μια ζώνη ασφαλείας».

