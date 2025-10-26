Λαβρόφ: Από τις ΗΠΑ εξαρτάται η συνάντηση στη Βουδαπέστη
Η συζήτηση με τον Ρούμπιο πήγε καλά, καθώς οι ΗΠΑ δεν θεώρησαν ότι υπήρχε ανάγκη για συνάντηση δια ζώσης, ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η δυνατότητα συνάντησης με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη θα εξαρτηθεί από την αμερικανική πλευρά, δήλωσε την Κυριακή (26/10) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.
«Η συζήτηση με τον Ρούμπιο πήγε πραγματικά καλά, αφού οι ΗΠΑ δεν θεώρησαν πως υπήρχε ανάγκη για προσωπική συνάντηση», ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.
«Το εδαφικό ζήτημα στην Ουκρανία συζητείται σε διάφορες μορφές, ο Πούτιν το ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ», σημείωσε ο Λαβρόφ, ενώ ανέφερε ότι η Ρωσία ελέγχει εδάφη εκτός του Ντονμπάς καθώς «χρειάζεται μια ζώνη ασφαλείας».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»
19:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό
08:57 ∙ WHAT THE FACT