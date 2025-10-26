Κίεβο: Τρεις νεκροί και 29 τραυματίες, ανάμεσα τους έξι παιδιά, από ρώσικα πλήγματα με drones

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, από ρωσικά πλήγματα με drones στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο. Επτά από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, πριν σβηστούν. Στη συνοικία Ομπολόνσκι, θραύσματα από drones κατέπεσαν σε πολυκατοικία 16 ορόφων, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

Η επίθεση εξαπολύθηκε την επομένη των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 20 τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Last night, Russia attacked Ukraine again—this time with dozens of attack drones and nine ballistic missiles. There was a missile strike on Kyiv. Sadly, there are killed people. My condolences to their families and loved ones. Dozens of people were injured. And almost every… pic.twitter.com/y3s2vyGR5R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2025

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντησημε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, βρίσκεται από την Παρασκευή στις ΗΠΑ για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Διαβάστε επίσης