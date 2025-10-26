Ουκρανία: Κτίρια χτυπήθηκαν κατά την διάρκεια ρωσικής επιδρομής - 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Newsbomb

Ουκρανία: Κτίρια χτυπήθηκαν κατά την διάρκεια ρωσικής επιδρομής - 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία

Έκρηξη σε drone στον ουρανό πάνω από το Κίεβο τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Gleb Garanich
Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση διευκρινίστηκε από τον δήμαρχο αν τα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας ή από συντρίμμια καταρριφθέντων οπλικών συστημάτων.

Δεν έκανε λόγο για θύματα.

