Ουκρανία: Κτίρια χτυπήθηκαν κατά την διάρκεια ρωσικής επιδρομής - 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία

Έκρηξη σε drone στον ουρανό πάνω από το Κίεβο τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025.

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση διευκρινίστηκε από τον δήμαρχο αν τα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας ή από συντρίμμια καταρριφθέντων οπλικών συστημάτων.

Δεν έκανε λόγο για θύματα.

Διαβάστε επίσης