Ουκρανία: Κτίρια χτυπήθηκαν κατά την διάρκεια ρωσικής επιδρομής - 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.
Ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση διευκρινίστηκε από τον δήμαρχο αν τα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας ή από συντρίμμια καταρριφθέντων οπλικών συστημάτων.
Δεν έκανε λόγο για θύματα.
