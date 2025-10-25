Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση» είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν 

Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.


«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (...) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε. Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους. «Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

