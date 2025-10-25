Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

Ουκρανοί στρατιώτες από τη μονάδα αεράμυνας της 59ης ταξιαρχίας πυροβολούν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Διαμερίσματα και κτίρια, ένα βοηθητικό κτίσμα, ένα κατάστημα και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο μέσω Telegram.

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης το Κίεβο με νυχτερινές επιθέσεις, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατοικίες σε διάφορες συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, ο οποίος έκανε λόγο για «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

?Explosions signalées cette nuit à Kiev, à la suite d’une frappe de missile balistique lancée par l'Armée Russe. pic.twitter.com/WYM93MUMMs — NEXUS (@nexus_osint) October 25, 2025

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

