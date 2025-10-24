Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από βομβιστή αυτοκτονίας σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού

Ένας 23χρονος, ο οποίος πρόσφατα είχε προσπαθήσει να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα, πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια ελέγχου

ΚΟΣΜΟΣ
Επιβάτης αμαξοστοιχίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό σήμερα στην αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού σε μια πόλη της βόρειας Ουκρανίας στη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας τον θάνατο του ιδίου και άλλων τριών ανθρώπων, και τον τραυματισμό άλλων 12, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος άνδρας είχε προσπαθήσει πρόσφατα να εγκαταλείψει παράνομα τη χώρα.

«Συνοριοφύλακες εξακρίβωναν τα έγγραφα των επιβατών ενός τρένου όταν ένας από αυτούς πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία.

Ο άνδρας αυτός, καθώς και τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 58 και 82 ετών, μεταξύ των οποίων μία συνοριοφύλακας, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε στον σταθμό του Οβρούτς, μίας πόλης στην περιφέρεια Ζιτομίρ, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Προσώρας οι ουκρανικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Σε ανακοίνωση, η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων δήλωσε πως ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές αφού αποπειράθηκε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα της Ουκρανίας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 ετών απαγορευόταν να φύγουν από την Ουκρανία, πλήν εξαιρέσεων, στο πλαίσιο του στρατιωτικού νόμου.

Χιλιάδες από αυτούς επιχείρησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα, μερικές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, κυρίως προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους.

Στα τέλη Αυγούστου, οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τους άνδρες αυτούς δεν αφορά η στρατολόγηση, η ελάχιστη ηλικία της οποίας μειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 από τα 27 στα 25 έτη.

