Σύνοδος Κορυφής: Νέα δέσμη κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και για ακόμα μία φορά «επιβεβαιώνει τη συνεχή και ακλόνητη υποστήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοοικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της», τονίζουν οι 26 ηγέτες της ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας).

Στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων οι 26 Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι «παρά τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ευρώπης για την ειρήνη και την ετοιμότητα της Ουκρανίας να την επιδιώξει, η Ρωσία έχει αυξήσει την ένταση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, στοχεύοντας ιδίως αμάχους και πολιτικές υποδομές, καταδεικνύοντας έτσι την έλλειψη πραγματικής πολιτικής βούλησης της Ρωσίας να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί εκ νέου τη Ρωσία να συμφωνήσει σε πλήρη, άνευ όρων και άμεση εκεχειρία, την οποία συμφώνησε η Ουκρανία τον Μάρτιο του 2025, και επαναλαμβάνει την υποστήριξη της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, βασισμένη στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ιδίως μέσω της Συμμαχίας των Προθύμων και σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Μια Ουκρανία ικανή να αμυνθεί αποτελεσματικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιωνδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συμβάλουν σε ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», αναφέρουν τα συμπεράσματα.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία οικονομική στήριξη μακροπρόθεσμα, μαζί με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους. Το 2025, η ΕΕ έχει διαθέσει στον προϋπολογισμό της Ουκρανίας 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εκταμιευτεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για την Ουκρανία και 14 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ERA της G7, τα οποία αποπληρώνονται από τα έκτακτα κέρδη που προέρχονται από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν διαθέσει 177,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας και του λαού της.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας και προσθέτει ότι τον Δεκέμβριο θα επανέλθει σε αυτό το ζήτημα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πιεστικών στρατιωτικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας, ιδίως σε συστήματα αεράμυνας, αντι-drone και πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος. Ζητά, επίσης, να επιταχυνθούν οι εργασίες για την περαιτέρω υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της εγκατάστασης ουκρανικής αμυντικής παραγωγής στα κράτη μέλη, και να εμβαθύνει η ενσωμάτωσή της με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις εντεινόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, ιδίως στην παραγωγή φυσικού αερίου και στην απειλή της ασφάλειας και προστασίας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Ζητά την κινητοποίηση όλων των προσπαθειών για την επείγουσα αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών μετά τις επιθέσεις και την ενίσχυση της ετοιμότητας της Ουκρανίας για τον χειμώνα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε συνεργασία με τους εταίρους, θα εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας πολιτικής προστασίας στην Ουκρανία.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει και να αυξήσει την πίεση που ασκεί στη Ρωσία για να σταματήσει τον «βάναυσο επιθετικό της πόλεμο», μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση της 19ης δέσμης κυρώσεων. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του περαιτέρω συντονισμού με τους εταίρους της G7 σχετικά με τις κυρώσεις και της ενίσχυσης των μέτρων κατά της καταστρατήγησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει έντονα την υποστήριξη από τρίτες χώρες, καθώς και από φορείς και οντότητες σε αυτές, που επιτρέπουν στη Ρωσία να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχεται από το Ιράν, τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα και τις καλεί να σταματήσουν αμέσως κάθε άμεση ή έμμεση βοήθεια προς τη Ρωσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί επειγόντως τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να διασφαλίσουν αμέσως την ασφαλή επιστροφή στην Ουκρανία όλων των παιδιών της Ουκρανίας και άλλων πολιτών που έχουν παρανόμως απελαθεί και μεταφερθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να διασφαλίσει την πλήρη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τα πιο σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τέλος, ενθαρρύνει την Ουκρανία, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν τις εργασίες για τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ, σύμφωνα με την αξιοκρατική προσέγγιση, και τονίζει ότι θα επανεξετάσει το θέμα αυτό στην επόμενη σύνοδό του.