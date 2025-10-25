Ουκρανία: Καταρρέει το μέτωπο στην Πόκροφσκ - Σκληρές στιγμές για τους υπερασπιστές της

Σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από βίντεο που διανεμήθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ένας Ρώσος στρατιώτης εκτοξεύει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για δράση σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία.

Η κατάσταση για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην πόλη Πόκροφσκ και τα περίχωρά της γίνεται ολοένα πιο δύσκολη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ουκρανικού μέσου Ukrainska Pravda. Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της περιοχής, οι στρατιώτες τους αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες, ενώ οι συνεχείς επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ορισμένες ουκρανικές θέσεις στους επιχειρησιακούς χάρτες έχουν πάψει να υφίστανται, ενώ άλλες επανδρώνονται από τραυματίες στρατιώτες. Την ίδια ώρα, οι μάχες στην Πόκροφσκ έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατο τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ.

Ο κίνδυνος περικύκλωσης

Ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν ήδη στο βόρειο τμήμα της Μίρνοχραντ, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλήρους περικύκλωσης. Αν η Πόκροφσκ πέσει, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τη Μίρνοχραντ θα είναι πρακτικά αδύνατη.

Οι δύο πόλεις, Πόκροφσκ και Μίρνοχραντ, αποτελούν επί μήνες πεδία σκληρών μαχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε υποστηρίξει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σημείωσαν επιτυχίες μέσω αντεπιθέσεων, όμως αυτές οι δηλώσεις αμφισβητούνται από στρατιωτικούς αναλυτές και παρατηρητές στο πεδίο.

