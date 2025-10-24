Ρούτε: Οι ΗΠΑ «εξετάζουν ακόμη» εάν θα δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στο Κίεβο

«Κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει αυτόνομα για το είδος και την έκταση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει στο Κίεβο» επισήμανε ο Ρούτε

Ρούτε: Οι ΗΠΑ «εξετάζουν ακόμη» εάν θα δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στο Κίεβο

Φωτ. Αρχείου - Πύραυλος Τόμαχοκ εκτοξεύεται από το αμερικανικό πλοίο USS Cape St. George, το 2003. 

REUTERS/U.S. Navy
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο παράδοσης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα παραμένει υπό εξέταση.​

«Επαφίεται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν», επισήμανε ο Ρούτε, απευθυνόμενος στους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», των χωρών που στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Όπως σημείωσε, κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει αυτόνομα για το είδος και την έκταση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το Κίεβο με προηγμένα οπλικά συστήματα και αναμένεται να συνεχίσει.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε πως η χώρα του πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, ειδικά σε αντιαεροπορικά συστήματα. Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 60% του οπλισμού που χρησιμοποιείται κατασκευάζεται πλέον εντός συνόρων, ωστόσο η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Δύση για την προμήθεια πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας.​

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε τους συμμάχους να προχωρήσουν άμεσα στην εκταμίευση κονδυλίων στο πλαίσιο του λεγόμενου «Δανείου Αποζημιώσεων» που προέρχεται από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Όπως είπε, στόχος είναι να έχει βρεθεί συμβιβαστική λύση ως τα Χριστούγεννα, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ζήτησε με τη σειρά του «ταχεία δράση», προκειμένου τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση για την ανοικοδόμηση του Κιέβου και τη συνέχιση της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

