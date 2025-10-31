Πώς ένας ρωσικός πύραυλος οδήγησε στην έξοδο του Τραμπ από συμφωνία για τα πυρηνικά

Με έναν πύραυλο κρουζ, η μυστική ανάπτυξη του οποίου είχε προκαλέσει το 2019 την έξοδο του Ντόναλντ Τραμπ από συμφωνία με τη Μόσχα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, επιτίθεται η Ρωσία στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Τα σχόλια του Αντρίι Σίμπιχα είναι η πρώτη επιβεβαίωση πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στη μάχη τον πύραυλο εδάφους 9M729, στην Ουκρανία και αλλού.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τέτοιους πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας 23 φορές από τον Αύγουστο, είπε στο Ρόιτερς ένας δεύτερος υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος. Η Ουκρανία κατέγραψε επίσης δύο εκτοξεύσεις του 9M729 από τη Ρωσία το 2022, δήλωσε η πηγή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε γραπτό αίτημα για σχόλιο.

Παραβίαση της συνθήκης για τα πυρηνικά

Ο 9M729 έκανε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν, το 2019, από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF). Η Ουάσινγκτον υποστήριξε πως ο πύραυλος παραβιάζει τη συνθήκη και ότι έχει βεληνεκές πολύ πέραν του ορίου των 500 χιλιομέτρων, αν και η Ρωσία το αρνήθηκε.

Ο πύραυλος, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσινγκτον.

Στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι ένας 9M729, που εκτοξεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου από τη Ρωσία, πέταξε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα μέχρι το στόχο του στην Ουκρανία.

«Η χρήση από τη Ρωσία του απαγορευμένου από την INF 9M729 εναντίον της Ουκρανίας τους προηγούμενους μήνες καταδεικνύει τον μη σεβασμό του (προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», αναφέρει σε γραπτά σχόλιά του ο Σίμπιχα.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών είπε στο Ρόιτερς ότι το Κίεβο υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ και ότι η Ρωσία θα πρέπει να δεχθεί τη μέγιστη πίεση για να ωθηθεί προς την ειρήνη, λέγοντας ότι η ενίσχυση της ουκρανικής δύναμης πυρός μεγάλου βεληνεκούς θα βοηθούσε ώστε να πειστεί η Μόσχα να βάλει τέλος στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να της προμηθεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, οι οποίοι δεν είχαν απαγορευθεί από την INF επειδή τότε εκτοξεύονταν μόνο από τη θάλασσα. Η Ρωσία λέει πως αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ζήτημα για την ασφάλεια της Ευρώπης

Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το ρωσικό οπλοστάσιο όπλων μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί για να πλήττει την Ουκρανία και εντάσσεται στα απειλητικά σήματα που στέλνει η Μόσχα στην Ευρώπη, την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση, λένε δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές.

«Πιστεύω πως ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», λέει ο Ουίλιαμ Άλμπερκ της δεξαμενής σκέψης Pacific Forum προσθέτοντας ότι ο 9M729 σχεδιάσθηκε για να πλήττει στόχους στην Ευρώπη.

Η Ρωσία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik και προχθές, Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι έκανε δοκιμή μιας πυρηνοκίνητης τορπίλης με την ονομασία Ποσειδών.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη χρήση του 9M729 από τη Ρωσία. Ο Τραμπ διέταξε χθες, Πέμπτη, τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επαναλάβουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών».

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε τους εκτοξευόμενους από το έδαφος πυραύλους βεληνεκούς 500 - 5.500 χιλιομέτρων, η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς. Η Δύση λέει πως η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει μερικούς πυραύλους 9M729.

Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, δεν θα υπόκειται πλέον σε περιορισμούς.

«Αν φανεί πως η Ρωσία χρησιμοποιεί στην Ουκρανία πυραύλους με βεληνεκές INF, που μπορεί εύκολα να είναι πυρηνικοί, τότε αυτό είναι ένα ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όχι μόνο για την Ουκρανία», λέει ο Τζον Φόρμαν, πρώην βρετανός στρατιωτικός επιτετραμμένος στη Μόσχα και το Κίεβο.

