Ρωσία: Απέτρεψε την ουκρανική προέλαση στο μέτωπο του Ποκρόφσκ και του Κουπιάνσκ

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι εμπόδισε μια ουκρανική προσπάθεια να διεισδύσει στο Κουπιάνσκ και το Ποκρόφσκ. 



Ρώσος στρατιώτης εκτοξεύει drone σε άγνωστη τοποθεσία κατά μήκος του μετώπου στην Ουκρανία, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025. 

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω AP
Τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 15 ουκρανικά drones στην περιοχή Κουμπάν και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα σε τρεις ώρες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «στις 2 Νοεμβρίου, μεταξύ 9:00 π.μ. και 12:00 μ.μ. ώρα Μόσχας, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αεράμυνας κατέστρεψαν 15 ουκρανικά drones σταθερής πτέρυγας: 14 UAV πάνω από την επικράτεια Κρασνοντάρ και ένα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα».

Την ίδια ώρα ρωσικές μονάδες απέτρεψαν μια διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων κοντά στο Ποκρόφσκ, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επιμένοντας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είναι «περικυκλωμένα», ισχυρισμός που αρνήθηκε το Κίεβο.

«Μια απόπειρα μαχητών του 425ου Συντάγματος Εφόδου «Σκάλα» των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που επέβαιναν σε τεθωρακισμένο όχημα μάχης προς το χωριό Γκρισίνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ ματαιώθηκε.

Όλοι οι μαχητές σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο επικαλείται το RIA Novosti. «Μονάδες της 5ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Τυφεκιοφόρων του 51ου Στρατού συνέχισαν να σφίγγουν την περικύκλωση της εχθρικής ομάδας από τα ανατολικά, επέκτειναν τη ζώνη ελέγχου στις βόρειες, ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές του χωριού Ντιμιτρόφ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ και απελευθέρωσαν 26 κτίρια», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Μόσχα: Απετράπη η προσπάθεια του Κιέβου να διεισδύσει στο Κουπιάνσκ

«Στην περιοχή του χωριού Κουπιάνσκ , στην περιοχή του Χάρκοβο, μονάδες εφόδου της Έκτης Στρατιάς συνεχίζουν να καταστρέφουν την περικυκλωμένη εχθρική ομάδα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι νότια του Κουπιάνσκ-Ουζλόβογιε, ματαιώθηκε μια προσπάθεια των ουκρανικών δυνάμεων να διαπεράσουν τον ποταμό Όσκολ, με στόχο να ξεφύγουν από την περικύκλωση. Καταστράφηκαν δεκατέσσερις μαχητές της 43ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τρία φορτηγάκια και δύο ATV.



