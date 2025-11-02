Ρωσία: Πυρκαγιά στο λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones

Το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και ζημιές σε ένα δεξαμενόπλοιο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Η περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ενημέρωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει τεθεί σε επιφυλακή για την αναχαίτιση των drones στην περιοχή του Τουάπσε. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συντρίμμια από τα UAV προκάλεσαν ζημιές στις λιμενικές υποδομές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το λιμάνι φιλοξενεί πετρελαϊκό τερματικό και διυλιστήριο της Rosneft, τα οποία φέτος έχουν επανειλημμένα τεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών drones.

Το Κίεβο, ενισχύοντας τις επιθέσεις του κατά ρωσικών διυλιστηρίων, δεξαμενών και αγωγών, στοχεύει στη διατάραξη του εφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων με καύσιμα και στην αύξηση του κόστους διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ως αντίποινα για τα ρωσικά πλήγματα στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιπλέον, η περιφερειακή διοίκηση του Κρασνοντάρ ανέφερε ότι λόγω της πτώσης συντριμμιών από τα drones, μια πολυκατοικία στην κοινότητα Σοσνόβι, στα περίχωρα του Τουάπσε, υπέστη ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.