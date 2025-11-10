Ουκρανία: Μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα «αγγίζει» τον Ζελένσκι

Μία έρευνα διάρκειας 15 μηνών με χίλιες ώρες καταγεγραμμένων συνομιλιών βάζει στο «κάδρο» και τον Ουκρανό πρόεδρο για «όργιο διαφθοράς» στον ενεργειακό τομέα της χώρας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ουκρανία: Μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα «αγγίζει» τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει σε δημοσιογράφους στο πάρκο Λαφαγιέτ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
Τα επίπεδα διαφθοράς στην Ουκρανία και η κατασπατάληση των δυτικών χρημάτων που εισρέουν με τη μορφή οικονομικής βοήθειας στη ρημαζόμενη από τον πόλεμο χώρα, έχει πάρει κολοσσιαίες διαστάσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο έρευνας.

Δύο φορείς έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO).

Το πρώτο (NABU) δημιουργήθηκε από τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ουκρανική κυβέρνηση και ο Ζελένσκι προσπάθησε να κλείσει αφού αποκαλύφθηκε ότι οι ντετέκτιβ της ερευνούσαν τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ολεξίι Τσερνίσεφ. Τον περασμένο Αύγουστο το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον πρώην Αντιπρόεδρο και τη σύζυγό του.

Επίσης, προωθώντας νόμο προσπάθησε να περιορίσει τις εξουσίες των δύο υπηρεσιών, αλλά δέχθηκε επιπλήξεις από τους δυτικούς συμμάχους του, και υποχώρησε.

Τώρα, όπως αναφέρει η ρωσική Komsomolskaya Pravda, αλλά και ουκρανικά ΜΜΕ, άνδρες της NABU ερεύνησαν το σπίτι του Τιμούρ Μίντιτς, ενός επιχειρηματία πολύ κοντά στον Ζελένσκι και συχνά αναφερόμενος ως το «πορτοφόλι» του Ουκρανού προέδρου.

nabu.jpg

Ο Τιμούρ Μίντιτς, είναι τόσο κοντά στον Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα φέρεται να γιόρτασε ακόμη και τα γενέθλιά του στο πολυτελές διαμέρισμά του. Ο Μίντιτς είναι επίσης δικαιούχος της Fire Point, του μεγαλύτερου εργολάβου του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο έλαβε ένα δισεκατομμύριο δολάρια φέτος για την παραγωγή drones στο πλαίσιο κυβερνητικών συμβάσεων. Και η διανομή αυτής της κυβερνητικής σύμβασης αφορούσε σαφώς «ληξιπρόθεσμα» είδη, όπως επισημαίνει ο συντάκτης του κειμένου.

Επικαλούμενο πληροφορίες το ρωσικό μέσο, διευκρινίζει ότι οι τρέχουσες έρευνες δεν αφορούν στην Άμυνα, αλλά στην ενέργεια. Η NABU έχει ήδη δηλώσει ότι η έρευνα έχει τεκμηριώσει τις δραστηριότητες μιας «εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου», τα μέλη της οποίας «δημιούργησαν ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς για να επηρεάσουν στρατηγικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα», και συγκεκριμένα την Energoatom.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η έρευνα διήρκεσε 15 μήνες, συλλέγοντας 1.000 ώρες ηχογραφήσεων ή αλλιώς «κασέτες του Μίντιτς». Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι φήμες κυκλοφορούν εδώ και καιρό στο Κίεβο για τον διορισμό του Μίντιτς από τον Ζελένσκι ως «επιβλέποντα» του ουκρανικού ενεργειακού τομέα.

Οι έρευνες εκτός από το σπίτι του Μίντιτς, διεξήχθησαν επίσης στο σπίτι του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, πρώην Υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας Χέρμαν Γκαλουσένκο, καθώς και στα γραφεία της ίδιας της Energoatom.

Φωτογραφίες από πολυάριθμες δέσμες χαρτονομισμάτων και σακούλες με μετρητά, συμπεριλαμβανομένων χαρτονομισμάτων δολαρίων ΗΠΑ, που κατασχέθηκαν κατά τις τελευταίες έρευνες, έχουν ήδη εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι αδύνατο να ερωτηθεί ο ίδιος ο Μίντιτς για την προέλευσή τους. Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, έφυγε από την Ουκρανία αρκετές ώρες πριν από την έναρξη των ερευνών.

Το ίδιο ισχύει και για τους αδελφούς Μιχαήλ και Αλεξάντερ Τσουκέρμαν, οι οποίοι χειρίζονταν τις οικονομικές υποθέσεις του Μίντιτς.

Η επιχείρηση της NABU και της SAPO, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιθανότατα επηρεάστηκε από την πληροφορία ότι ο Μίντιτς και ο Τσουκέρμαν αποτελούν αντικείμενο έρευνας για διαφθορά που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το FBI.

Σε καθε περίπτωση η δημοσιοποίηση των «ταινιών του Μίντιτς» θα μπορούσε να προκαλέσει μια τόσο σοβαρή πολιτική κρίση στην Ουκρανία, που ίσως προκαλέσει σαρωτικές αλλαγές ακόμα και στην ηγεσία, με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ήδη προετοιμάσει τον Ζαλούζνι, πρώην Αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, για να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι.

