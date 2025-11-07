Το διαζύγιο του επικεφαλής της κυβερνοαστυνομίας του Κιέβου «έκανε» την πεθερά του εκατομμυριούχο

Καραμπινάτες περιπτώσεις διαφθοράς υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Ουκρανία αποκαλύπτονται διαρκώς με τη βοήθεια και της δημοσιογραφικής έρευνας.

Σε μία χώρα εν καιρώ πολέμου, οι εξόφθαλμες περιπτώσεις επίδειξης πλούτου, τραβούν εκτός από την προσοχή και την έρευνα των αρχών.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ενός πρώην επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας στο Κίεβο, που αποκάλυψε η δημοσιογραφική ομάδα του Bihus.Info, η πρώην πεθερά του οποίου, μετά το διαζύγιο έγινε εκατομμυριούχος, αποκτώντας πολυτελή ακίνητα σε πανάκριβες περιοχές, ενώ ξεκίνησε την κατασκευή ενός εξοχικού στην Οδησσό, όπου η τιμή του οικοπέδου ξεκινά από 8 εκατομμύρια γρίβνα (165.000 ευρώ).

Αυτό δεν αντιστοιχεί στα δηλωθέντα εισοδήματα ολόκληρης της οικογένειας του αστυνομικού, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει διαφθορά.

Επί χρόνια ο Βιατσέσλαβ Κουλίους δήλωνε μόνο ένα μικρό διαμέρισμα στην Οδησσό, καθώς και δύο αυτοκίνητα: ένα BMW 320I με δικαίωμα χρήσης και ένα Rav4 της συζύγου του Νάντια.

Από το 2022 είναι επικεφαλής της πρωτεύουσας υπηρεσίας κυβερνοαστυνομίας, ενώ προηγουμένως συνεργαζόταν με τον σημερινό επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνοαστυνομίας της Ουκρανίας, Γιούρι Βιχότζετς, στην Οδησσό.

Το 2024 χώρισε με τη σύζυγό του, με την οποία, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, δεν ζούσε μαζί από το 2021. Αντίθετα, το νέο αυτοκίνητο BMW X5 της Νάντια Κουλίους εντοπίστηκε στο πάρκινγκ του συγκροτήματος κατοικιών business class Premium Residence στο χωριό Κριζάνιβα κοντά στην Οδησσό, όπου η μητέρα του επικεφαλής της κυβερνοαστυνομίας της πρωτεύουσας αγόρασε το 2023 ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το ζευγάρι συνεχίζει να διατηρεί στενές σχέσεις μετά το διαζύγιο.

Η πεθερά έγινε μεγιστάνας της γης

Αμέσως μετά το χωρισμό του Γιούρι και της Νάντια Βιχότσεκ, η πρώην πεθερά αγόρασε ακίνητα και ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας κατασκευή κοντά στη θάλασσα. Αυτό υποδηλώνει επίσης ότι ο χωρισμός ήταν ψεύτικος.

Συγκεκριμένα, αγόρασε 16 στρέμματα γης στην οικιστική περιοχή «Μαύρη Ριβιέρα» κοντά στην Οδησσό, ένα από τα πιο ακριβά μέρη της περιοχής με την τιμή του στρέμματος σε αυτή την περιοχή να είναι κατά μέσο όρο 500.000 ουκρανικά γρίβνα (10.300 ευρώ). Τώρα χτίζεται εδώ μια τριώροφη έπαυλη με πανοραμικά παράθυρα και μεγάλες βεράντες, αξίας 165.000 ευρώ.

Επιπλέον, η πρώην πεθερά αγόρασε ένα μη οικιστικό ακίνητο στην Οδησσό, όπου η κόρη της άνοιξε ένα σαλόνι ομορφιάς.

Ο Κουλίους ισχυρίζεται ότι η πρώην πεθερά του αγόρασε τη γη και τον χώρο για το σαλόνι με χρήματα από δάνειο το 2022.

Σχέσεις με πρώην αξιωματικό της κυβερνοαστυνομίας από τη Ρίβενσκα

Πρόσφατα, το οικόπεδο στη «Μαύρη Ριβιέρα» μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «Vedmid Service» από τη Ρίβενσκα, η οποία ανήκει στον Βαντίμ Αδάμσκι. Αυτός είναι ο αδελφός του πρώην επικεφαλής του τμήματος κυβερνοαστυνομίας της Ρίβενσκα, Γιούρι Αδάμσκι.

Οι οικογένειες Κουλίους και Αδάμσκι είναι στενά συνδεδεμένες:

• και οι δύο σύζυγοι ασχολούνται με την κοσμετολογία, παρακολούθησαν μαθήματα στην Οδησσό και είναι συνδεδεμένες στο Instagram.

• Η Αναστασία Αδάμσκι παρέχει στον Κουλίους το αυτοκίνητό της.

• Η Νάντια Κουλίους λάμβανε μισθό από εταιρεία συνδεδεμένη με τους Αδάμσκι.

Ο ίδιος ο Βιατσέσλαβ Κουλιούς επιβεβαίωσε τη φιλική του σχέση με την Αναστασία Αδάμσκι. Παρ' όλα αυτά, οι δημοσιογράφοι υποθέτουν ότι η γη και το σπίτι θα μπορούσαν να έχουν μεταγραφεί σε μια προσπάθεια να κρυφτούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.