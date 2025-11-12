Κάτω τα χέρια από τον Ζελένσκι - Αυτός είναι πιο καθαρός κι από… πλυντήριο

Ένα μικρό σκάνδαλο (μόνο 100 εκατομμύρια δολάρια, ψιλοπράγματα δηλαδή) ξέσπασε στην Ουκρανία! Φέρεται ότι το δεξί χέρι του Ζελένσκι είχε βάλει το δικό του… χρυσό δάχτυλο στο βάζο με το μέλι.

Κάτω τα χέρια από τον Ζελένσκι - Αυτός είναι πιο καθαρός κι από… πλυντήριο
Η επιχείρηση έχει το κωδικό όνομα «Μίδας» – γιατί ό,τι άγγιζαν, γινόταν χρυσός. Κυριολεκτικά.

Ο κολλητός του προέδρου, μόλις έμαθε ότι θα του χτυπήσουν την πόρτα οι ελεγκτές, εξαφανίστηκε πιο γρήγορα κι από ρώσικο drone. Είπαν «ελάτε για έλεγχο» κι εκείνος απάντησε «είμαι ήδη στο αεροδρόμιο».

Κι αν το όνομα του σας θυμίζει κάτι, δεν είναι τυχαίο: είναι συνιδιοκτήτης της τηλεοπτικής εταιρείας “Kvartal 95”, εκεί όπου ξεκίνησε ο Ζελένσκι την καριέρα του. Μόνο που τώρα το σενάριο θυμίζει περισσότερο “Breaking Bad” παρά κωμωδία.

Οι «κακές γλώσσες» λένε πως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο τύπος αυτός ονόματι Τιμούρ Μίντιτς απέκτησε τόση δύναμη σε ενέργεια και άμυνα που αν έλεγες «ρεύμα» ή «ρουκέτα» χωρίς την άδειά του, σου έκοβαν το Wi-Fi. Με το ψευδώνυμο “Carlson” (ίσως γιατί πετούσε τα λεφτά από το παράθυρο), φέρεται να διαχειριζόταν ροές χρημάτων, προσλάμβανε φίλους σε «θέσεις-φαντάσματα» και γενικά έκανε το δημόσιο ταμείο να μοιάζει με… κουμπαρά μονόδρομου.

Αλλά όχι! Εγώ δεν πιστεύω τίποτα! Ο Ζελένσκι είναι άγιος άνθρωπος.
Αν υπάρχει κάτι πιο καθαρό από αυτόν, είναι το πλυντήριο που πλένει τα λεφτά της δυτικής βοήθειας.

