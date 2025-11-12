Ουκρανία: Παραιτήθηκαν η υπουργός Ενέργειας και ο υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω έρευνας για διαφθορά

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών, ενώ διευκρίνισε ότι διεξάγεται έρευνα για διαφθορά στην Ουκρανική Κρατική Εταιρεία Πυρηνικής Ενέργειας Energoatom

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν η υπουργός Ενέργειας και ο υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω έρευνας για διαφθορά
Νέα τροπή παίρνει το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της Ουκρανίας, με την υπουργό Ενέργειας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, να υπέβαλαν την παραίτησή τους σήμερα, έπειτα από αίτημα του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης», έγραψε η Χριντσούκ σε ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών, ενώ διευκρίνισε ότι διεξάγεται έρευνα για διαφθορά στην Ουκρανική Κρατική Εταιρεία Πυρηνικής Ενέργειας Energoatom.

Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, είχε ανακοινώσει χθες, Τρίτη, το υπουργείο του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτό σχετίζεται με την έρευνα για την υπόθεση διαφθοράς, η οποία διεξάγεται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΓΚΔ).

Η φωνή του Γκαλουστσένκο έχει καταγραφεί σε ηχογραφημένη συνομιλία με μερικούς από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκαλουστσένκο συμφώνησε με την απόφαση της κυβέρνησης λέγοντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «η αναστολή των καθηκόντων μου για το διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα είναι ένα πολιτισμένο και αρμόζον σενάριο».

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου στη νομική αρένα και θα αποδείξω τη θέση μου», πρόσθεσε ο Γκαλουστσένκο χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έρευνας.

Οι ουκρανικές Αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

