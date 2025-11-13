Ουκρανία: Στο μέτωπο της Ζαπορίζια ο Ζελένσκι, μετά την ρωσική προέλαση στην περιοχή

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στους στρατιώτες στο μέτωπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/11) ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό σημαντικά εδαφικά κέρδη.

"Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ", επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Telegram, ο οποίος ανήρτησε βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Warriors of the 128th Zakarpattia Separate Mountain Assault Brigade are defending the Stepnohirsk area in the Zaporizhzhia region. Today, I met with the defenders, spoke with them, and presented state awards. Thank you for protecting the state, our territorial integrity, and for… pic.twitter.com/cHHvr609zK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Κρεμλίνο: Η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου «επιδεινώνεται κάθε ημέρα»

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη (13/11) ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία «αργά ή γρήγορα» και ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται κάθε ημέρα.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι μη αποδεκτοί και ισοδυναμούν με το να του ζητά να παραδοθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση και ότι επιθυμεί ειρήνη. Αλλά απουσία μίας τέτοιας ευκαιρίας, ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει θα πολεμά για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα μελλοντικών γενεών.

