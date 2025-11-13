Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ έχουν «εξαντλήσει» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Στόχος τώρα η εφαρμογή τους

Σχεδόν στο «όριο» όσον αφορά την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας δήλωσε ότι έχει φτάσει η Ουάσινγκτον, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να τονίζει πως έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε, σε απαντήσεις σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ των G7 στον Καναδά, ότι τα επόμενα βήματα θα επικεντρωθούν πιθανότατα στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες κυρώσεις και όχι στην επιβολή νέων.

«Χτυπήσαμε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες τους, κάτι που όλοι ζητούσαν», δήλωσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τους περιορισμούς στον τομέα του πετρελαίου. Περιέγραψε την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου ως πρόβλημα του «μηχανισμού επιβολής» και όχι ως λόγο για την επιβολή νέων κυρώσεων. Ο Ρούμπιο εξέφρασε την άποψη ότι οι ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς σημαντικός αριθμός πλοίων λειτουργεί κοντά στα εδάφη τους.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη, ο Ρούμπιο απάντησε ότι τέτοια πράγματα μπορούν να κριθούν μόνο από τις πράξεις. Κατά τη γνώμη του, η Μόσχα «δήλωσε σαφώς ότι αυτό που θέλει είναι το υπόλοιπο Ντονέτσκ, και, προφανώς, οι Ουκρανοί δεν πρόκειται να συμφωνήσουν σε αυτό».

Ο Ρούμπιο σχολίασε επίσης τις έντονες πυραυλικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος, οι οποίες, όπως είπε, έχουν ως στόχο την καταστροφή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την καταστροφή του ηθικού του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της Ουκρανίας, ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν συνεχείς συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου. Τόνισε ότι το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού και αμυντικών όπλων για την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα παραμένει η υψηλή πιθανότητα καταστροφής του εξοπλισμού λίγο μετά την εγκατάστασή του από ρωσικά πλήγματα.

*Με πληροφορίες από Ukrainska Pravda

Διαβάστε επίσης