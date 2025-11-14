Μάχη Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη με όριο 60 λεπτών στην ώρα του πρωθυπουργού και «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ

Μια διαφορετική μάχη καλούνται να δώσουν σήμερα στη Βουλή Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης υπό την πίεση του χρονικού κόφτης που έχει επιβάλλει ο νέος κανονισμός ακόμα και για τους πολιτικούς αρχηγούς.

Πρακτικά η σημερινή «ώρα του πρωθυπουργού» δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 60 λεπτά και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ο πρωθυπουργός έχει στις διάθεση του 25 λεπτά για την πρωτολογία του και 13 λεπτά για τη δεύτερη τοποθέτησή του. Αντίστοιχα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει 13 λεπτά για να θέσει το ερώτημά του και 7 λεπτά για ένα δεύτερο follow up. Θα πρόκειται για μια μάχη «hit and run» χωρίς το περιθώριο μαραθώνιων αντιπαραθέσεων. Αν κάποιος από τους δύο ξεπεράσει τη διαδικασία εφαρμόζεται αυτόματα ο κόφτης, το μικρόφωνο κλείνει και η κάμερα σταματά να δείχνει τον ομιλητή.

Μέσα σε αυτά τα στενά όρια ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική για τα ζητήματα της ακρίβειας και να κατηγορήσει την κυβέρνηση για επικοινωνιακό χειρισμό του θέματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του αναμένεται να τονίσει ότι η κυβέρνηση κρίνεται για το τι παρέλαβε και τι παραδίδει κάθε χρόνο με τον προϋπολογισμό που ψηφίζει. «Δεν έχουμε γίνει Λουξεμβούργο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όμως συγκρίνουμε την περίοδο: που παραλάβαμε και που βρισκόμαστε μέχρι σήμερα», είναι το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει πως ο κατώτατος μισθός από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 35% και βρίσκεται στα 880 ευρώ και το ότι η δέσμευσή για 950 ευρώ το 2027 θα τηρηθεί στο ακέραιο.

«Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ στις υπόλοιπες χώρες «έβρεχε ανάπτυξη» και η Ελλάδα κρατούσε ομπρέλα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά, η οποία πήρε λεφτά από τους παρόχους ενέργειας για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για το ρεύμα.

Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη μεγάλη πληθωριστική κρίση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για την ενέργεια» αναμένεται μεταξύ άλλων να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης.

Για καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Bουλής.

Ο πρωθυπουργός σε χαλαρό κλίμα θέλει προφανώς να ακούσει τα παράπονα και τις επισημάνσεις των βουλευτών του οι οποίες θα κινηθούν όχι μόνο γύρω από τα ζητήματα ακρίβειας αλλά και για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ και οι αναλύσεις επί των δημοσκοπήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συμμετοχή των γαλάζιων βουλευτών που αναμένεται να βρεθούν στο καφενείο της Βουλή.

Να σημειωθεί ότι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει τα πηγαδάκια στη Βουλή είναι βεβαίως και οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ για την εκλογή των προέδρων Νομαρχιακών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ). Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου εξάλλου, θα εκλεγούν και σύνεδροι για το συνέδριο του κόμματος που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2026.

Χθες ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εσωκομματικές εκλογές λέγοντας ότι: «Έχουμε ήδη πολύ υψηλά νούμερα συμμετοχής μέσα από τη διαδικασία των μελών μας, στα οποία στηριζόμαστε για να μπορέσουμε να πιστοποιούμε συνέχεια ότι είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης