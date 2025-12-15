Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήταν μικρής έκτασης.

Αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.