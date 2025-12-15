Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη
Συναγερμός λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήταν μικρής έκτασης.
Αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
