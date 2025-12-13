Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα - Φοιτήτρια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πάτρας το πρωί του Σαββάτου (13/12), μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, στην Καρόλου, στο οποίο διέμενε φοιτήτρια.

Η νεαρή δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από διασώστη του ΕΚΑΒ, χωρίς να κριθεί αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η φωτιά κατασβέστηκε επί τόπου.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

