Χανιά: Πτώμα ξεβράστηκε στην Παλαιόχωρα

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιόχωρα Χανίων καθώς κοντά σε θαλάσσια περιοχή, κοντά στην παραλία Κερατίδες, εντοπίστηκε ανθρώπινο πτώμα σε σήψη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η σορός φέρεται να ανήκει σε μετανάστη από την βάρκα που είχε ναυαγήσει στις 12 Νοεμβρίου ανοιχτά της Γαύδου.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από Αστυνομία και Λιμενικό που πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή και απαγορεύεται η πρόσβαση στον οποιονδήποτε, μέχρι να αποσυρθεί η σορός από το σημείο.

