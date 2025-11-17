Κρήτη: Όπλο εκπυρσοκρότησε μέσα σε νοσοκομείο

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, γύρω στις 06:00 το πρωί, στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν σημειώθηκε εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου κατά την αλλαγή βάρδιας της εξωτερικής φρουράς κρατουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία παράδοσης–παραλαβής του οπλισμού μεταξύ δύο φρουρών, ένα περίστροφο εκπυρσοκρότησε. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς η σφαίρα διαπέρασε μόνο μια γυψοσανίδα. Παρά την απουσία τραυματιών, το περιστατικό προκάλεσε εύλογη αναστάτωση στο προσωπικό και τους παρευρισκόμενους.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται ήδη από τις αρμόδιες αρχές. Σκοπός της έρευνας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cretalive, είναι να διαπιστωθεί πώς συνέβη η εκπυρσοκρότηση και αν τηρήθηκαν στο ακέραιο τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο κρατούμενος που φρουρούνταν, όπως αναφέρουν ενημερωτικές πηγές, είναι κατάδικος ο οποίος εκτίει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών.