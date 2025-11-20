Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

Το υπερμεγέθες ερπετό συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης
Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) οι κάτοικοι των Χανίων καθώς αντίκρισαν στην οδό Μπουνιαλή, στο κέντρο της πόλης, ένα τεράστιο ιγκουάνα να «κόβει» βόλτες μπροστά από εμπορικά καταστήματα.

Το υπερμεγέθες ερπετό, συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα, με τους περαστικούς να σπεύδουν να το απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Φυσικά, αρκετοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να το πιάσουν ώστε να μην ξεφύγει και να βγει στον δρόμο, με έναν νεαρό τελικά να είναι εκείνος που κατάφερε να το προσεγγίσει και να το περισυλλέξει ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το ερπετό:

igouana1.jpg
igouana.jpg
igouana3.jpg
igouana4.jpg

Δείτε επίσης το βίντεο:

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

