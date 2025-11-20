Σπάρτη: Χειροπέδες σε δέκα άτομα που έπαιζαν παράνομα ζάρια – Κατασχέθηκαν 16.000 ευρώ

Δέκα άτομα συνελήφθησαν στη Σπάρτη για διενέργεια παράνομου τυχερού παιχνιδιού. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατέσχεσαν δύο ζεύγη ζαριών και περισσότερα από 16.000 ευρώ. Πρόκειται για οκτώ άνδρες, ηλικίας 49–74 ετών, και δύο γυναίκες, 30 και 40 ετών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 34χρονος.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου 2025, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με άλλους αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και Δίκυκλης Αστυνόμευσης Λακωνίας, έκαναν έρευνα σε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εκεί, διαπιστώθηκε, ότι, σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, γινόταν διεξαγωγή τυχερού παιχνιδιού. Διαπιστώθηκε, ότι η 30χρονη ημεδαπή, ως προσωρινά υπεύθυνη, είχε επιτρέψει τη διεξαγωγή τυχερού παιχνιδιού, ενώ, ο 74χρονος, το είχε διοργανώσει. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συνολικά, δύο ζεύγη ζάρια και το χρηματικό ποσό των 16.015 ευρώ, ως προερχόμενο απ’ τη διενέργεια παράνομων παιχνιδιών.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σπάρτης.