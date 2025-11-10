Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως επιβάλλουν νέο φόρο – Αυξήσεις στα εισιτήρια

Οι επιβάτες που αναχωρούν αεροπορικώς από τη Σιγκαπούρη, θα πληρώνουν «πράσινη» επιβάρυνση καυσίμων έως και 41,60 δολάρια Σιγκαπούρης (27,61 ευρώ) από το επόμενο έτος, καθώς η πόλη – κράτος προχωρά σε ένα βασικό βήμα στην προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές ρύπων της αεροπορικής βιομηχανίας.

Οι ταξιδιώτες που πετούν σε οικονομική και premium οικονομική θέση, καθώς και όσοι ταξιδεύουν σε δρομολόγια μικρών αποστάσεων, θα χρεώνονται πολύ λιγότερο.

Αυτοί οι πελάτες θα πληρώνουν επιπλέον 1 δολάριο Σιγκαπούρης για ταξίδια στη Νοτιοανατολική Ασία και 10,40 δολάρια για πτήσεις προς την Αμερική, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα (10/11) η Πολιτική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σιγκαπούρης. Οι επιβάτες επιχειρηματικής και πρώτης θέσης θα πληρώνουν τετραπλάσιο ποσό, όπως σημειώθηκε.

Η επιβάρυνση για τη βιώσιμη αεροπορική καύσιμη ύλη θα εφαρμόζεται στα εισιτήρια που πωλούνται από την 1η Απριλίου για πτήσεις που αναχωρούν από τη Σιγκαπούρη από την 1η Οκτωβρίου. Οι επιβάτες που διέρχονται μέσω της πόλης – κράτους δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν το τέλος. Οι πτήσεις φορτίου θα επιβαρύνονται επίσης, με χρέωση ανά κιλό.

Η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που επιβάλλει φόρο στους επιβάτες και η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου του ρόλου ως παγκόσμιου κόμβου αεροπορίας, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Bloomberg. Το αεροδρόμιο Changi αναμένεται να σημειώσει χρονιά – ρεκόρ, καθώς ο αριθμός των επιβατών εφέτος προβλέπεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 68,3 εκατ. του 2019.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τους επιβάτες, θα διατεθούν για την κεντρική αγορά βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου –το οποίο συνήθως παράγεται από απόβλητα έλαια ή γεωργικές πρώτες ύλες– καθώς η Σιγκαπούρη επιδιώκει να επιτύχει ποσοστό χρήσης SAF 3% έως 5% μέχρι το 2030.

Ο παγκόσμιος αεροπορικός τομέας αποτελεί σχετικά μικρό ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μόλις 1,2% πέρυσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος των βιώσιμων καυσίμων και τη περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτών, αποτελούν βασικά εμπόδια στις προσπάθειες της βιομηχανίας για απανθρακοποίηση. Αν και η παραγωγή SAF διπλασιάστηκε πέρυσι, αντιπροσώπευε μόνο το 0,3% των παγκόσμιων ποσοτήτων καυσίμων τζετ, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Η ανακοίνωση της Σιγκαπούρης συμπίπτει με τη διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία, όπου διαπραγματευτές από σχεδόν 200 χώρες πρόκειται να επιλύσουν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Αν και τα τέλη μπορεί να αποτελέσουν έκπληξη για ορισμένους ταξιδιώτες, είναι φθηνότερα από ό,τι αρχικά φοβούνταν. Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι θα κυμαίνονταν μεταξύ 3 και 16 δολαρίων Σιγκαπούρης, αλλά η μείωση του κόστους SAF οδήγησε σε μικρότερη επιβάρυνση.