«Θανάσιμοι ουρανοί»: Γιατί το Νεπάλ είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη για πτήσεις;

Το Νεπάλ αναδεικνύεται ως μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές για αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως.

Από το 2010, έχουν συμβεί σχεδόν 40 αεροπορικά δυστυχήματα, με αεροπλάνα και ελικόπτερα, που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Η αεροπορία αποτελεί ζωτική υποδομή για τον τουρισμό στο Νεπάλ, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της χώρας.

Παρά τη σημασία της, ειδικοί και ακτιβιστές προειδοποιούν για την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας, προτού θρηνήσουμε και άλλα θύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ντοκιμαντέρ 101 East πετάει πάνω από το Νεπάλ για να διερευνήσει τις ρίζες της κρίσης και να φέρει στο φως τις ιστορίες όσων έχουν βιώσει από κοντά την τραγωδία που συχνά συνοδεύει τις πτήσεις σε αυτή την περιοχή.

Δείτε το ντοκιμαντέρ: