Η Τουρκία θα αποκτήσει 12 μεταφορικά αεροσκάφη C-130 Hercules

Η Τουρκία επιβεβαίωσε σήμερα την αγορά 12 μεταφορικών αεροσκαφών C-130J-30 Super Hercules (σ.σ. Ηρακλής) από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία προηγουμένως ανήκαν στη Βασιλική Βρετανική Αεροπορία.

Τα αεροσκάφη βρίσκονται τώρα σε συντήρηση και εκσυγχρονισμό σε εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου πριν ενταχθούν στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία

Η κίνηση αυτή ενισχύει την αερομεταφορική ικανότητα της Άγκυρας και ενισχύει την αμυντική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πληροφορία για την αγορά επιβεβαιώθηκε σήμερα από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κοινοποιήθηκε μέσω επίσημων καναλιών, όπως αναφέρθηκε από τον επίσημο λογαριασμό X του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C6PPnyJhua — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2025

Η ανακοίνωση ακολουθεί μήνες αναφορών σχετικά με το σχέδιο της Άγκυρας να αυξήσει την τακτική αερομεταφορική της ικανότητα και έρχεται καθώς η RAF ολοκληρώνει την απόσυρση του στόλου των Hercules.

Η κίνηση αυτή είναι σημαντική, διότι αντιμετωπίζει άμεσα το βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο κενό μεταφορικής ικανότητας μεταξύ των ελαφρών CN235 και των βαρέων A400M της Τουρκίας, ενώ παράλληλα εμβαθύνει τη βιομηχανική και στρατιωτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

