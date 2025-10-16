Αυτό είναι το έκτο πυρηνικό υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με το ελληνικό όνομα

Παρουσία του γνωστού για τις θερμές σχέσεις του με την Ελλάδα, Βασιλιά Καρόλου, στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική τελετή για το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Ολοκληρώθηκε η παράδοση ενός νέου ναυτικού περιουσιακού στοιχείου ιδιαίτερης σημασίας και ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου υποβρυχίου. Οι βρετανικές δυνάμεις παρέλαβαν το έκτο από τα επτά πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης κλάσης Astute . Πρόκειται για το HMS «Αγαμέμνων» , που πήρε το όνομά του από τον πρώην βασιλιά των Μυκηνών και αρχιστράτηγο των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο.

Οι δυνατότητες του υποβρυχίου

Είναι ένα ιδιαίτερα ικανό σκάφος ενάντια στις τρέχουσες συμβατικές και ασύμμετρες απειλές. Ο stealth σχεδιασμός του του επιτρέπει να κινείται χωρίς να εντοπίζεται από ραντάρ στις θάλασσες για να συλλέγει πληροφορίες, να παρακολουθεί πιθανούς στόχους και, με σχεδόν απεριόριστη αυτονομία που προέρχεται από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του, καθώς και να είναι έτοιμο να ανοίξει πυρ με τορπίλες, πυραύλους κρουζ και άλλα είδη όπλων.

Η σημασία της άφιξης του υποβρυχίου HMS Agamemnon για το Βασιλικό Ναυτικό ενισχύθηκε από την παρουσία του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στην τελετή, συνοδευόμενου από αξιωματούχους όπως ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι μαζί με ανώτατους εκπροσώπους του Βρετανικού Ναυτικού.

HMS Agamemnon has completed her first underwater dive?.



Conducted at @BAESystemsplc in Barrow, HMS Agamemnon’s onboard systems were tested. This included the ballast tanks which ensure she can surface.



The vessel’s precise weight and centre of gravity were also established. pic.twitter.com/WBINfBaTlR — Submarine Delivery Agency (@SDA_mod) October 13, 2025

Όσον αφορά το υποβρύχιο, HMS «Αγαμέμνων» , πρόκειται για έναν νέο τύπο πυρηνοκίνητου επιθετικού σκάφους που έχει μήκος 97 μέτρα και εκτόπισμα 7.400 τόνους, μέγεθος που του επιτρέπει να κινείται γρήγορα και αθόρυβα σε οποιαδήποτε από τις θάλασσες και τους ωκεανούς του πλανήτη.

HMS Agamemnon has completed her maiden dive in the basin @BAES_Maritime in Barrow.



It tested her ability to submerge, allowing scientists and engineers to pinpoint her centre of gravity for safe operations when the A-boat begins patrols.https://t.co/A7z0WiT9hl pic.twitter.com/X753ZMm5Mf — Royal Navy (@RoyalNavy) October 13, 2025

Αυτό το υποβρύχιο θα ενταχθεί στα πέντε του τύπου του που ήδη υπηρετούν στο Βασιλικό Ναυτικό . Σύμφωνα με αναφορές, σύντομα θα αναχωρήσει από τις εγκαταστάσεις του Μπάροου για να ολοκληρώσει μια σειρά από δοκιμές πλοήγησης πριν από την στρατιωτική του θέση σε λειτουργία.

Ο Κάρολος Γ΄ παρευρέθηκε στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο ναυπηγείο BAE Systems στο Μπάροου

Today, his Majesty King Charles III visited our Barrow-in-Furness site to celebrate the commissioning of the newest Astute class submarine, HMS Agamemnon. This nuclear powered submarine, the sixth of seven in its class, will soon begin sea trials after completing her… pic.twitter.com/iWmFxOz3Lw — BAE Systems (@BAESystemsplc) September 22, 2025

Τα υποβρύχια , και ιδιαίτερα αυτά με πυρηνικά συστήματα πρόωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου HMS Agamemnon , εξακολουθούν να αποτελούν μια ανατρεπτική πλατφόρμα και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να κάνουν τους υπεύθυνους των διαφόρων κυβερνήσεων να δουν ότι η επένδυση σε αυτά, και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό και με περισσότερη τεχνολογία, αποτελεί ένα στοίχημα για τη μελλοντική ασφάλεια που θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο.

??? BIG | The Royal Navy of Great Britain has officially commissioned the nuclear submarine HMS Agamemnon into active service.



See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/7VYsUNer1s — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 23, 2025

Διαβάστε επίσης