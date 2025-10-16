Αυτό είναι το έκτο πυρηνικό υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με το ελληνικό όνομα
Πρόκειται για έναν νέο τύπο πυρηνοκίνητου επιθετικού σκάφους που έχει μήκος 97 μέτρα και εκτόπισμα 7.400 τόνους, μέγεθος που του επιτρέπει να κινείται γρήγορα και αθόρυβα σε οποιαδήποτε από τις θάλασσες πλανήτη
Παρουσία του γνωστού για τις θερμές σχέσεις του με την Ελλάδα, Βασιλιά Καρόλου, στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική τελετή για το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.
Ολοκληρώθηκε η παράδοση ενός νέου ναυτικού περιουσιακού στοιχείου ιδιαίτερης σημασίας και ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου υποβρυχίου. Οι βρετανικές δυνάμεις παρέλαβαν το έκτο από τα επτά πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης κλάσης Astute . Πρόκειται για το HMS «Αγαμέμνων» , που πήρε το όνομά του από τον πρώην βασιλιά των Μυκηνών και αρχιστράτηγο των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο.
Οι δυνατότητες του υποβρυχίου
Είναι ένα ιδιαίτερα ικανό σκάφος ενάντια στις τρέχουσες συμβατικές και ασύμμετρες απειλές. Ο stealth σχεδιασμός του του επιτρέπει να κινείται χωρίς να εντοπίζεται από ραντάρ στις θάλασσες για να συλλέγει πληροφορίες, να παρακολουθεί πιθανούς στόχους και, με σχεδόν απεριόριστη αυτονομία που προέρχεται από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του, καθώς και να είναι έτοιμο να ανοίξει πυρ με τορπίλες, πυραύλους κρουζ και άλλα είδη όπλων.
Η σημασία της άφιξης του υποβρυχίου HMS Agamemnon για το Βασιλικό Ναυτικό ενισχύθηκε από την παρουσία του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στην τελετή, συνοδευόμενου από αξιωματούχους όπως ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι μαζί με ανώτατους εκπροσώπους του Βρετανικού Ναυτικού.
Αυτό το υποβρύχιο θα ενταχθεί στα πέντε του τύπου του που ήδη υπηρετούν στο Βασιλικό Ναυτικό . Σύμφωνα με αναφορές, σύντομα θα αναχωρήσει από τις εγκαταστάσεις του Μπάροου για να ολοκληρώσει μια σειρά από δοκιμές πλοήγησης πριν από την στρατιωτική του θέση σε λειτουργία.
Τα υποβρύχια , και ιδιαίτερα αυτά με πυρηνικά συστήματα πρόωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου HMS Agamemnon , εξακολουθούν να αποτελούν μια ανατρεπτική πλατφόρμα και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να κάνουν τους υπεύθυνους των διαφόρων κυβερνήσεων να δουν ότι η επένδυση σε αυτά, και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό και με περισσότερη τεχνολογία, αποτελεί ένα στοίχημα για τη μελλοντική ασφάλεια που θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο.