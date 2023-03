Οι γνωστοί-άγνωστοι Έλληνες του Χόλιγουντ: Από τον Τζον Στάμος στην Τζένιφερ Άνιστον

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

25/03/2023 06:00

Ηθοποιοί ελληνικής καταγωγής που διαπρέπουν στο Χόλιγουντ μέσω της τέχνης τους έχουν κάνει γνωστή τη χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ πολλές φορές πρόσφεραν την αναγνωρισιμότητά τους για να βοηθήσουν την πατρίδα μας.

Με αφορμή την επιτυχημένη σειρά «Maestro» που ξεκίνησε το παγκόσμιο ταξίδι του μέσω του «γίγαντα του streaming», ο Τεντ Σαράντος, ο επικεφαλής περιεχομένου και συνδιευθύνων σύμβουλος στο Netflix, διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα ένα δείπνο προς τιμήν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ο Έλληνας δημιουργός έζησε Χολιγουντιανές στιγμές στο Λος Άντζελες, καθώς στο δείπνο ήταν προσκεκλημένοι και αρκετοί διάσημοι Έλληνες, όπως η Νία Βαρντάλος, η Μαρία Μενούνος και ο Τζον Στάμος.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, μερικές φωτογραφίες από το δείπνο και στη λεζάντα της δημοσίευσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα βιώνει αυτές τις μέρες με το «ταξίδι» της σειράς στο παγκόσμιο Netflix.

«Ένα κάλεσμα από τον Τεντ Σαράντος για την επιτυχία του Maestro in Blue στις πρώτες του παγκόσμιες μέρες… Δεν έχω λόγια να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη και ευτυχία για αυτό που έζησα εδώ στο ΛΑ και για την καταπληκτική υποδοχή».

H συνάντηση αυτή έστρεψε το ενδιαφέρον στους Έλληνες ηθοποιούς που διαπρέπουν στο Χόλιγουντ και αποδεικνύουν εμπράκτως το ταλέντο τους εδώ.

Ακολουθούν έξι Έλληνες διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ που όλοι τους έχουν ελληνικές ρίζες.

Τζον Στάμος: Ένας Τριπολιτσιώτης στο Χόλιγουντ

Ο Τζον Στάμος ή Γιάννης Σταματόπουλος με καταγωγή από την Τρίπολη διαπρέπει εδώ και δεκαετίες στο Χόλιγουντ. Στις 19 Αυγούστου 1963 το μοντέλο Λορέτα Φίλιπς και ο επιχειρηματίας Ουίλιαμ Στάμος έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, τον Τζον. Ο πατέρας του Τζον, Γουίλιαμ Στάμος, έχει ελληνική καταγωγή ενώ η μητέρα του, Λορέττα Στάμος, έχει Αγγλό-Ιρλανδική. Ο πατέρας του όταν μετακόμισε στις ΗΠΑ μετέτρεψε το επίθετο «Σταματόπουλος» σε «Στάμος» που ήταν πιο εύηχο και πιο «αμερικάνικο».

Ο πατέρας του Στάμος ήταν εστιάτορας, ενώ η μητέρα εργαζόταν ως μοντέλο για μαγιό. O Τζον Στάμος στην εφηβεία του εργαζόταν στο εστιατόριο των γονιών του.

Η λαμπρή καριέρα του ηθοποιού στο Χόλιγουντ

Σε ηλικία 18 ετών αποφάσισε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός και τραγουδιστής. Την εποχή εκείνη έγινε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος «The Beach Boys». Μάλιστα μέχρι και σήμερα εμφανίζεται σε συναυλίες του συγκροτήματος.

Το 1982, και σε ηλικία 19 ετών, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στο σίριαλ «General hospital», όπου και παρέμεινε ως το 1984 κερδίζοντας μία υποψηφιότητα για βραβείο ΕΜΜΥ.

Η μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ήταν το «Full house». Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επεδίωξε αργότερα την επαναφορά της σειράς. Ο Στάμος στο ενεργητικό του έχει πολλές επιτυχίες ως ηθοποιός συμμετέχοντας και πρωταγωνιστώντας σε πολλές αμερικάνικες σειρές.

Το 1984, εμφανίστηκε σε 12 επεισόδια της σειράς «Dreams» ως Gino Minelli και το 1985 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη ταινία του 1985 «Alice in Wonderland».

Την περίοδο 1986-1994, εμφανίστηκε σε 26 επεισόδια της σειράς «You Again?» ως Matt Willows ενώ λίγα χρόνια αργότερα εμφανίστηκε και στις ταινίες «Daughter of the Streets» (1990) ως Joey, στην «Captive» ως Robert Knott, και στην «The Disappearance of Christina» ως Joe Seldon.

Το 1987, κέρδισε το πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του ABC, Full House, ως Jesse Katsopolis. Σύμφωνα με τον Jeff Franklin, ζήτησε το επίθετο του ρόλου να είναι ελληνικό για να τονίσει την ελληνική καταγωγή του. Συνολικά η σειρά κέρδισε 16 βραβεία και είχε άλλες 20 υποψηφιότητες. Το 1995, μετά από οκτώ σεζόν, η παραγωγή σταμάτησε και ο Στάμος είχε εμφανιστεί και στα 193 επεισόδια της σειράς.

Από το 1995 έως και το 2005, εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές όπως «The Larry Sanders Show», «Thieves», «Τα φιλαράκια» και «Jake in Progress» καθώς και στις ταινίες «A Match made in Heaven». Το 2005, εμφανίστηκε σε 65 επεισόδια της σειράς «ER» ως Tony Gates με την σειρά να κερδίζει μία Χρυσή Σφαίρα, 152 βραβεία και 365 υποψηφιότητες. Από το 2009, έχει εμφανιστεί συνολικά σε 15 τηλεοπτικές σειρές, με πιο πρόσφατες τις «Grandfathered», «Fuller House» και «Scream Queens», καθώς και σε οκτώ ταινίες, με πιο πρόσφατη την «Γάμος αλά Ελληνικά 2».

Μια από τις πιο σημαντικές συνεργασίες του ήταν με το Netflix όπου πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών, το «You» υποδυόμενος έναν ψυχολόγο που δημιουργεί μια εξαρτητική σχέση με τη θεραπευόμενή του.

Εκτός από ηθοποιός ο Τζον Στάμος έχει και το ρόλο του παραγωγού αφού έχει κάνει τη παραγωγή σε 34 επεισόδια από επτά τηλεοπτικές σειρές, όπως «Fuller House», «Jake in Progress και «Grandfathered», καθώς και στις ταινίες «My Best Friend’s Wife» και «The Two Mr. Kissels».

Ανακηρύχθηκε ο πιο όμορφος Έλληνας από τον Ομπάμα

Το 2015, ο τότε Πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, τον είχε προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο για να τιμήσουν τη μέρα Ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν ήταν αρκετοί Έλληνες, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεχώρισε τον Τζον Στάμος λέγοντας του «Είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας του κόσμου».

Το 2016 γνώρισε την Κέιτλιν ΜακΧιου μοντέλο και ηθοποιό, παντρεύτηκαν το 2018 έχοντας ήδη αποκτήσει το πρώτο τους παιδί, όπου έδωσε το όνομα του πατέρα του, Μπίλι Στάμος. Το ζευγάρι ζει στο Μπέβερλι Χιλς. Ο Τζον Στάμος έχει πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του την Ελλάδα αφού δεν χάνει ευκαιρία να μιλά και να τονίζει την καταγωγή του.

Χανκ Αζάρια: Ο Θεσσαλονικιός Δρακουμέλ

O ηθοποιός Χανκ Αζάρια που έγινε διάσημος τόσο από τους ρόλους του σε ταινίες του Χόλιγουντ όσο και επειδή κατέχει έναν από τους βασικούς φωνητικούς ρόλους στην διάσημη τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», είναι ελληνικής- εβραϊκής καταγωγής.

Ο Χάνκ γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1964 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Οι γονείς του έχουν και οι δύο καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του ασχολήθηκε με την κατασκευή ενδυμάτων, ενώ η μητέρα του είχε αναλάβει την φροντίδα του ίδιου αλλά και των δύο αδερφών του.

Σε ηλικία 18 ετών, όταν τελείωσε το σχολείο σπούδασε δραματικές τέχνες στο Πανεπιστήμιο Tufts από το 1981 έως το 1985. Μαζί με τον Όλιβερ Πλατ πρωταγωνίστησαν σε αρκετές φοιτητικές παραγωγές, όπως στο έργο «Ο Έμπορος της Βενετίας» προτού ο Αζαρία ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στην American Academy of Dramatic Arts.

Η πρώτη του συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά ήταν στην κωμωδία του καναλιού ABC «Joe Bash», όμως η σκηνή του δεν βγήκε τελικά στον αέρα. Κατάφερε σύντομα να εγγραφεί στο Αμερικάνικο Εργατικό Συνδικάτο για ηθοποιούς και στη συνέχεια έκανε πολλές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Family Ties», «Growing Pains» και άλλες.

Το 1989 ο Αζάρια «δάνεισε» τη φωνή του στην πλέον διάσημη τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons». Η πρώτη φωνή που έκανε ήταν του μπάρμαν Moe. Στη συνέχεια έπαιξε και άλλους ρόλους όπως του αστυνομικού Lou, του Chief Wiggum, του Apu καθώς και πολλούς άλλους.

Από το 1991 έως και το 1994 διετέλεσε κύριο μέλος του καστ για την σειρά «Herman’s Head» και από το 1995 έως και το 1999 είχε τον ρόλο του Nat Ostertag στη σειρά «Mad About You».

Το 1998 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Primetime Emmy Award for Outstanding Guest Actor για τη σειρά «Mad About You» και το 2003 για τη σειρά «Τα Φιλαράκια». στην οποία έπαιξε τον φίλο της Φοίβης.

Το 2004 έγραψε και σκηνοθέτησε τη μικρής διάρκειας ταινία «Nobody’s Perfect» και έλαβε το βραβείο Film Discovery Jury Award για ταινίες μικρής διάρκειας από το φεστιβάλ US Comedy Arts.

Από το 2004 έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε πολλές ταινίες όπως μεταξύ άλλων το «The Birdcage», το «Godzilla» και το «Night at the Museum», αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα «The Cleveland Show», «Ray Donovan», «Family Guy» και έχει δώσει τη φωνή του σε ταινίες κινουμένων σχεδίων όπως «Happy Feet», «The Smurfs» καθώς και σε παιχνίδια.

Στην ταινία «Τα Στρουμφάκια», ενσάρκωσε τον Δρακουμέλ, συνολικά αφιέρωσε περίπου 130 ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ μέχρι την ολοκλήρωση της ταινίας. Ο Αζάρια θεώρησε πως η φωνή του Δρακουμέλ ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο του ρόλου και αν και οι παραγωγοί ήθελαν μια γερασμένη φωνή, ο ίδιος αποφάσισε ότι ταιριάζει μια πιο Ανατολικο-ευρωπαϊκή χροιά.

Ζακ Γαλυφιανάκης: Ένας από τους καλύτερους κωμικούς στον κόσμο είναι Κρητικός

Έλληνας δεύτερης γενιάς, ο Ζακ Γαλυφιανάκης έχει κατακτήσει τον τίτλο του «Κωμικού ηθοποιού» στο Χόλιγουντ. Γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1969 στο Γουίλκισμπορο της Βόρειας Καρολίνας. Η μητέρα του έχει καταγωγή από τη Σκωτία ενώ ο πατέρας του από την Κρήτη. Φοίτησε στο πολιτειακό πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

Η καριέρα του ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη από την σκηνή του stand up comedy. Εμφανιζόταν σε διάφορα στέκια, συμμετέχοντας σε stand-up comedy shows, μέχρι το 1996 όταν του δίνεται ο πρώτος ρόλος του στην τηλεοπτική σειρά «Boston Common».

Εργάστηκε ως κειμενογράφος στο Saturday Night Live για δύο εβδομάδες. Τον Σεπτέμβριο του 2001 ο Ζακ Γαλιφιανάκης κατάφερε να αποκτήσει το δικό του επεισόδιο στη σειρά «Comedy Central Presents», όπου το κάθε επεισόδιο αποτελούνταν από 30 λεπτά stand-up comedy με διαφορετικό κωμικό κάθε φορά.

Ο Ζακ Γαλυφιανάκης. ΑP

Tο 2002 αποκτά τη δική του εκπομπή «Late World with Zach» στο καλωδιακό VH1. Από το 2003 ως το 2005 συνέχισε με συμμετοχές στην επιτυχημένη σειρά «Tru Calling», ενώ το 2006 πρωταγωνίστησε ως Άλαν Φίνγκερ στο σόου «Dog bites man».

Το 2008 εμφανίστηκε στο «Jackassworld.com: 24 Hour Takeover» όπου έπαιρνε συνεντεύξεις από διάφορα μέλη του καστ του «Jackass».

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε με την τριλογία «Hangover». Η ταινία του χάρισε το MTV Movie Award για την καλύτερη κωμική ερμηνεία, ενώ την ίδια χρονιά, το 2010, ο ίδιος κέρδισε και το Hollywood Comedy Award.

Η εκπομπή «Between Two Ferns» είναι μια σατιρική εκπομπή, στην οποία, ο γνωστός για το καυστικό του χιούμορ, Ζακ φιλοξενεί διάσημους ηθοποιούς και όχι μόνο. Στη σατιρική εκπομπή του Γαλυφιανάκη, που προβάλλεται στο διαδίκτυο εμφανίζονται γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές στους οποίους κάνει τις πιο ακατάλληλες ερωτήσεις. Μερικοί από τους καλεσμένους του ήταν οι: Νάταλι Πόρτμαν, Σαρλίζ Θερόν, Μπράντλεϊ Κούπερ, Μπεν Στίλερ, Στιβ Καρέλ, Σον Πεν, Μπρους Γουίλις, Τίλα Τεκίλα, Τζένιφερ Άνιστον, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Τζάστιν Μπίμπερ, και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Μάλιστα, κατάφερε να αποσπάσει μια υποψηφιότητα για τα βραβεία Emmy 2014, για την εκπομπή του με καλεσμένο τον Μπαράκ Ομπάμα.

Τζένιφερ Άνιστον: Από μικρή σε καλλιτεχνικό περιβάλλον

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι Αμερικανίδα ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της.

Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1969 στο Σέρμαν Όουκς, προάστιο του Λος Άντζελες. Ο πατέρας της ήταν ο Ελληνοαμερικάνος επίσης ηθοποιός Τζον Άνιστον (Ιωάννης Αναστασάκης) γνωστός για το ρόλο του Victor Kiriakis στην σαπουνόπερα του NBC «Days of Our Lives», ενώ μητέρα της είναι η ηθοποιός Νάνσι Ντάου ιταλικής και σκωτσέζικης καταγωγής, γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές «The Wild Wild West» και «The Beverly Hillbillies». Επίσης, νονός της ήταν ο διάσημος Έλληνας ηθοποιός Τέλλυ Σαβάλας.

Η Τζένιφερ Άνιστον ξεκίνησε την καριέρα της το 1990 στις σειρές «Ferris Bueller», «Molloy» και «Camp Cucamonga». Μετά από τρία χρόνια και συγκεκριμένα το 1993 παίρνει έναν ακόμη ρόλο αυτόν στην ταινία «Το ξωτικό». Έναν χρόνο αργότερα το 1994 παίζει στην ταινία «Muddling through».

Το 1996 συμμετείχε στην ταινία «Δύο αδέλφια, οι γυναίκες και μια ερωμένη». Το 1997 έπαιξε στην ταινία «Εραστής σε τιμή ευκαιρίας». Αργότερα, το 1998, ακολουθούν οι δύο ταινίες: «Αίσθημα μετ’ εμποδίων» και «The Newton boys». Το 1999 πρωταγωνίστησε στα «Στην τρέλα του γραφείου» και «Σιδερένιο γίγαντα» και δύο χρόνια μετά στο «Rock star». Συγκεκριμένα, το 2002 έπαιξε στις ταινίες «Η κυρία και ο Ναύτης» και «Σαν καλό κορίτσι». Επίσης πρωταγωνίστησε στη σειρά «Θεός για μια εβδομάδα» στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ.

Ωστόσο, η καριέρα της Άνιστον απογειώθηκε και έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο από το ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν, στην τηλεοπτική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» που ξεκίνησε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2004.

Έπειτα από την μεγάλη αναγνωρισιμότητα που της επέφεραν τα Φιλαράκια, η Τζένιφερ Άνιστον συνεχίζει μέχρι σήμερα να πρωταγωνιστεί σε αρκετές ακόμη ταινίες όπου κατάφεραν να γίνουν εισπρακτικές επιτυχίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο γάμος, το διαζύγιο και η αναγνώριση

Η Τζένιφερ έζησε για ένα χρόνο στην Ελλάδα, όπου λάτρεψε την γιαγιά Στέλλα και την Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής του πατέρα της. Πάντως τα περισσότερα παιδικά της χρόνια τα έζησε στη Νέα Υόρκη.

Το 1998 γνώρισε τον Μπραντ Πιτ και το 2000 οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Πέντε χρόνια αργότερα το πανέμορφο ζευγάρι διαζύγιο. Η Τζένιφερ, με τον τρόπο που χειρίστηκε το διαζύγιό της, κέρδισε περισσότερη συμπάθεια από το κοινό την οποία εξαργύρωσε με συμμετοχή σε πολλές επιτυχημένες ταινίες.

Για τον ίδιο λόγο μάλιστα, το 2005 έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του αντρικού περιοδικού GQ που κέρδισε τον τίτλο του «Woman of the Year». Επίσης, την ίδια χρονιά το περιοδικό People την ανακήρυξε «The Most Beautiful woman», την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο.

Νία Βαρντάλος: Η ελληνίδα που μπήκε δυναμικά στο Χόλιγουντ

Η Αντωνία Ευγενία Βαρντάλος, γνωστή ως Νία Βαρντάλος γεννήθηκε στον Καναδά στις 24 Σεπτεμβρίου 1962. Ο πατέρας της, Γκας Βαρντάλος ήταν Έλληνας μετανάστης από τα Καλάβρυτα. Έγινε διάσημη με την πολύ επιτυχημένη κωμωδία «Γάμος... αλά Ελληνικά» στην οποία σατίριζε τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες. Την ταινία αυτή μετέτρεψε κατόπιν σε κωμική τηλεοπτική σειρά, με τίτλο «My Big Fat Greek Life» για το αμερικανικό δίκτυο CBS, αλλά δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία.

Το 2009 έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο «I Hate Valentine's Day» κι ακολούθησε το «My Life in Ruins», με τη Νία να υποδύεται μια ξεναγό που ταξιδεύει στην Ελλάδα, με συμπρωταγωνιστή τον Αλέξη Γεωργούλη. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ήταν η πρώτη αμερικανική παραγωγή που εξασφάλισε άδεια να κινηματογραφήσει στην Ακρόπολη.



Το 2011 ακολούθησε η ρομαντική κομεντί που έγραψε με τον Τομ Χανκς, η οποία απέφερε κέρδη ύψους 59.800.000 δολαρίων. Σημειώνεται ότι στις στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει η τρίτη ταινία του «Γάμος αλά ελληνικά».

Η Βαρντάλος είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Ίαν Γκομέζ, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισκέπτεται την Ελλάδα όσο πιο συχνά μπορεί.

Ρίτα Γουίλσον: Η Ελληνίδα πολυτάλαντη σύζυγος του Τομ Χανκς

Η Ρίτα Γουίλσον ή αλλιώς Μαργαρίτα, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο πατέρας της, Χασάν Χαλίλοφ Ιμπραήμοφ, γεννήθηκε στην Ξάνθη στα Πομακοχώρια και μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου και πήρε την απόφαση το 1960 να αλλάξει το όνομα του σε Άλαν Ουίλσον, εμπνεόμενος από την οδό στην οποία έμεναν.

Η μητέρα της γεννήθηκε σε ένα ελληνικό χωριό, το οποίο σήμερα ανήκει στην Αλβανία. Η Ρίτα μεγάλωσε σε μια ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Έχει κάνει την εμφάνισή της σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες όπως «Runaway Bride» και «Larry Crowne», ενώ την είδαμε και σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Girls» και το «Good Wife». Επίσης ήταν παραγωγός στην επιτυχημένη ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά» και παράλληλα γράφει συχνά ελληνοκεντρικά θέματα στο blog της Washington Post.

Το 2012 έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το άλπουμ «AM/FM». Όταν συνειδητοποίησε πόσο πολύ αγαπά το τραγούδι, δεν το σκέφτηκε λεπτό, παίρνοντας το ρίσκο.

Με τον σύζυγο της, Τομ Χανκς, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Bosom Buddies» το 1981, αλλά ζευγάρι έγιναν το 1985 όταν ξανασυναντήθηκαν για μία ακόμη ταινία το «Volunteers». Τον Απρίλιο του 1988 παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο γιους.

Το ζευγάρι επισκέπτεται πολύ συχνά την Ελλάδα, αφού ο Τομ μετά τον γάμο του με την ελληνικής καταγωγής Ρίτα όχι μόνο έχει λατρέψει τη χώρα αλλά έχει λάβει και την ελληνική ιθαγένεια. Το ζευγάρι έχει αγοράσει ένα εξοχικό σπίτι στην Αντίπαρο, όπου φιλοξενεί συχνά διάσημους φίλους του, ενώ δεν χάνει την ευκαιρία να επισκέπτεται και άλλα νησιά του Αιγαίου.

Τεντ Σαράντος: Από το βίντεο κλαμπ στο τιμόνι του Νetflix

Ο Τεντ Σαράντος ή Θεόδωρος-Αντώνιος Κυριαζάκης γεννήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα και είναι Έλληνας τρίτης γενιάς με καταγωγή από τη Σάμο. Η Netflix Inc τον προήγαγε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 ως υπεύθυνο περιεχομένου της, στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου. Έκτοτε το Netflix σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Στην εφηβεία του δούλεψε σε βίντεο κλαμπ, αναπτύσσοντας ένα αλάνθαστο κριτήριο για το τι μπορεί να αρέσει στον πελάτη χωρίς καν να το γνωρίζει. Μετά το σχολείο στράφηκε στη δημοσιογραφία, αλλά στα 24 του εγκατέλειψε τις σπουδές στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα για να μπει στον χώρο του μάρκετινγκ και έγινε περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων σε εταιρεία διανομής βιντεοκασετών.

Το 1999 γνώρισε τον ιδρυτή του Netflix, Ριντ Χάστλινγκς και τον επόμενο χρόνο εντάχθηκε στην εταιρεία ως στέλεχός της. Τότε το Netflix ήταν απλώς μια εταιρεία διανομής DVD μέσω ταχυδρομείου – κάτι που μοιάζει σχεδόν πρωτόγονο στις μέρες μας. Oι πλατφόρμες ήταν ακόμη μακρινό όνειρο, άλλωστε και οι συνδέσεις με το Ίντερνετ ελάχιστα στήριζαν κάτι τέτοιο.

Ο Σαράντος οδήγησε το Netflix στην παραγωγή του δικού της περιεχομένου και μάλιστα επέλεξε την τηλεόραση και όχι τον κινηματογράφο. Ο Σαράντος ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για την παραγωγή του «House of Cards», της σειράς με τον Κέβιν Σπέισι και τη Ρόμπιν Ράιτ και την δίψα τους για εξουσία που έφερε τον ήρωα του Σπέισι στον Λευκό Οίκο. Το «House of Cards», μια καλοφτιαγμένη σειρά με δυνατές ερμηνείες και πλοκή που τραβούσε τον θεατή, αν και μόλις η δεύτερη για την πλατφόρμα, έβαλε το Netflix στον χάρτη της βιομηχανίας του θεάματος.

Η γιγάντωση του φαινομένου Netflix ήρθε γρήγορα. Εκατοντάδες σειρές, ντοκιμαντέρ, ταινίες και βραβεία, μαζί με μια σταθερή αύξηση των συνδρομητών. Μόνο για το περιεχόμενο, το Netflix διέθετε πριν από λίγα χρόνια προϋπολογισμό 17 δισ. δολάρια τον χρόνο, ένα ποσό που σχεδόν φτάνει το 10% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Μεγάλος σύμμαχος και η πανδημία που έκλεισε στα σπίτια τους εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που στράφηκαν στις πλατφόρμες, γιατί κάθε άλλη διασκέδαση έξω από το σπίτι είχε σχεδόν απαγορευτεί.

Σχετικές ειδήσεις

Maestro - Netflix: Μενούνος, Βαρντάλος Twitter στηρίζουν Παπακαλιάτη

Maestro: Το «ταξίδι» της σειράς στο παγκόσμιο Netflix - Δείπνο Παπακαλιάτη με Τεντ Σαράντο

Maestro: Αποθεώνεται και στο εξωτερικό – Μπήκε στο top 10 του Netflix παγκοσμίως