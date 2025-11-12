Τουρκία: Τα σενάρια και οι θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130

Ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 με 20 επιβάτες και μέλη πληρώματος συνετρίβη στη Γεωργία κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης του Αζερμπαϊτζάν κατέγραψαν το αεροπλάνο να περιστρέφεται οριζόντια καθώς έπεφτε από τον ουρανό, ακολουθούμενο από ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού κατά την πρόσκρουση.

Αποσπάσματα από το σημείο απεικόνιζαν τα απανθρακωμένα συντρίμμια να τυλίγονται στις φλόγες, όπως τα παρατήρησαν περαστικοί σε ένα κοντινό χωράφι. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν εικόνες από τη συντριβή. Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα, τα οποία αποκάλεσε μάρτυρες, και δήλωσε ότι η Τουρκία συνεργάζεται με Γεωργιανούς αξιωματούχους για την πρόσβαση στα συντρίμμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Sighnaghi, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας της χώρας ανέφερε ότι το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αμέσως μετά την είσοδό του στον γεωργιανό εναέριο χώρο, χωρίς να εκδώσει σήμα κινδύνου.

Ξεκίνησε αμέσως μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ενημέρωσε το αεροδρόμιο Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν - το σημείο αναχώρησης - και τις τουρκικές αρχές. Οι ειδικοί στην ασφάλεια της αεροπορίας μίλησαν από την πρώτη στιγμή για την παλαιότητα του αεροσκάφους. Ο αναλυτής άμυνας Babak Taghvaee εξέτασε τα βίντεο που κυκλοφορούν και δείχνουν το πτερύγιο και το κεντρικό κουτί να αποκολλώνται από την άτρακτο.

Οι 20 στρατιωτικοί που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο C-130

«Αυτό υποδηλώνει έντονα μια καταστροφική δομική αστοχία που προκλήθηκε από την κόπωση του μετάλλου και το σπάσιμο στην περιοχή του κεντρικού κουτιού της πτέρυγας - ένας γνωστός κίνδυνος στα γερασμένα C-130», έγραψε τονίζοντας ότι ο τουρκικός στόλος περιλαμβάνει πολλά τέτοια vintage μοντέλα από τη δεκαετία του 1960, που συχνά ωθούνται στα όριά τους σε επιχειρήσεις υψηλής καταπόνησης.

Ομοίως, ο αρχιτέκτονας και λάτρης της αεροπορίας Τάσος Κουρμπίδης επανέλαβε το ίδιο, σημειώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «τα C-130 είναι διαβόητα για τη δομική κόπωση σε αυτό το σημείο», μια ευπάθεια που έχει τεκμηριωθεί σε επιθεωρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σε παρόμοιες παραλλαγές του Hercules. Η συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία, η οποία στοίχισε τη ζωή και στους 20 επιβαίνοντες, έχει πυροδοτήσει ένα κύμα από εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, στην ανάρτησή της στο ιστολόγιο σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα: το αεροπλάνο, με διακριτικό TUAF543, απογειώθηκε στις 12:19 μμ (ώρα Ελλάδος), αλλά εξαφανίστηκε λίγα λεπτά αργότερα χωρίς σήμα κινδύνου, τροφοδοτώντας εικασίες για ένα ξαφνικό, ανεξέλεγκτο συμβάν. Ευρύτερες έρευνες, όπως ανέφερε η UA-Stena, επικεντρώνονται σε μηχανικά προβλήματα ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πάνω από τα άγρια ​​βουνά του Καυκάσου, όπου τα ρεύματα αέρα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις δομικές αδυναμίες.

Τα σενάρια δολιοφθοράς

Δεν είναι όλα τα σενάρια που εξετάζονται τεχνικά. Στον ασταθή Καύκασο - ένα σημείο με έντονη παρουσία των δεσμών Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν εν μέσω ρωσικής και ιρανικής επιρροής - ορισμένες φωνές κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Ο αναλυτής της OSINT, Shah Faisal Afridi, είπε ότι τα ίχνη καπνού στο βίντεο «δείχνουν» πιθανότητες όπως «έκρηξη στο αεροσκάφος, βλάβη στον κινητήρα ή εξωτερικό χτύπημα», αν και τόνισε ότι αυτά τα σενάρια περιμένουν προς επιβεβαίωση.

Το φιλορωσικό κανάλι Militarist Telegram, το οποίο επικαλείται η Daily Mail, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ισχυριζόμενο ότι το αεροπλάνο «έσπασε στον αέρα, πιθανώς λόγω εσωτερικής έκρηξης», φέρνοντας στο νου θεωρίες δολιοφθοράς που συνδέονται με περιφερειακές εντάσεις.

Η προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης Mario Nawfal το ενίσχυσε αυτό στο X, παρουσιάζοντας τη συντριβή ως «μπάλα φωτιάς πάνω από έναν στρατηγικό αεροπορικό διάδρομο» στο δίκτυο «ήσυχης οικοδόμησης αυτοκρατορίας» της Τουρκίας, προειδοποιώντας ότι «κάθε γραφείο πληροφοριών από το Ερεβάν μέχρι την Ουάσινγκτον θα διαβάζει αυτά τα συντρίμμια σαν ιερές γραφές».Ο λογαριασμός OSINT Indus Sentinel Grid περιέγραψε μοτίβα συντριμμιών που υπονοούν «πιθανή έκρηξη ή πρόσκρουση από ξένο αντικείμενο», υπογραμμίζοντας το στρατιωτικό πλαίσιο της πτήσης.

Τα γεγονότα ωστόσο μιλούν από μόνα τους. Σύμφωνα με το διαδικτυακό μέσο Minval Politika του Αζερμπαϊτζάν, το αεροσκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Γκαντζά, όπου παρέμεινε για περίπου δύο ώρες πριν από την απογείωση, κατά τη διάρκεια των οποίων κανείς δεν το πλησίασε. Το πλήρωμα ολοκλήρωσε όλες τις τυπικές και απαιτούμενες διαδικασίες πριν από την πτήση. Στο αεροσκάφος επέβαιναν μέλη της τεχνικής υπηρεσίας της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία συνόδευαν ένα φορτίο ανταλλακτικών για αεροσκάφη F-16.

Δεν υπάρχουν σημάδια εξωτερικής παρέμβασης

Μια προκαταρκτική επιθεώρηση του σημείου της συντριβής κατέστησε σαφές ένα πράγμα: δεν υπήρχαν σημάδια εξωτερικής παρέμβασης στο αεροσκάφος. Δεν επρόκειτο για περίπτωση όπως η συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines με τους 38 νεκρούς. Κατέπεσε τα Χριστούγεννα του 2024 κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, ενώ εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι και ο Ρώσος πρόεδρος είχε κάνει λόγο για παρουσία ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον ρωσικό εναέριο χώρο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Στην περίπτωση του C-130, δεν υπήρχαν ίχνη έκρηξης ή εξωτερικής παρέμβασης — όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν εσωτερικές τεχνικές αιτίες. Το σημείο της συντριβής στη Γεωργία δεν παρουσιάζει καμία ένδειξη έκρηξης ή εξωτερικής επιρροής, σημειώνει το Aze Media. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αεροσκάφος υποβλήθηκε στην τελευταία τεχνική του συντήρηση το 2020 και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι έκτοτε μπορεί να έχει αναπτυχθεί κρυφή διάβρωση μετάλλου — ένας από τους πιο επικίνδυνους παράγοντες για τα αεροσκάφη.

Τέτοιες διεργασίες συχνά οδηγούν στην καταστροφή δομικών στοιχείων και, τελικά, σε καταστροφικές βλάβες. Η ιστορία της αεροπορίας καταγράφει πολυάριθμες περιπτώσεις όπου η αόρατη κόπωση ή η διάβρωση του μετάλλου αποδείχθηκαν μοιραίες. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι το αεροσκάφος μετέφερε τεχνικά εξαρτήματα και είναι πιθανό ένα από αυτά να μην είχε ασφαλιστεί σωστά. Δεδομένου του βάρους του φορτίου, ακόμη και μια μικρή μετατόπιση κατά τη διάρκεια της πτήσης θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία του αεροσκάφους και να προκαλέσει ζημιά στην εσωτερική του δομή. H υπερφόρτωση ή η ακατάλληλη στερέωση βαρέος εξοπλισμού έχουν συχνά αποτελέσει αιτία αεροπορικών καταστροφών.

Τα C-130 έχουν υποστεί πολλά ατυχήματα εδώ και δεκαετίες λόγω τεχνικών βλαβών. Τα ατυχήματα συχνά συνέβησαν λίγο μετά την απογείωση ή κατά την προσγείωση, όταν ακόμη και μια μικρή δυσλειτουργία του κινητήρα ή του υδραυλικού συστήματος θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική. Άλλες περιπτώσεις αφορούσαν πυρκαγιές κινητήρα, απώλεια ελέγχου, δομική βλάβη στον αέρα ή απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια ελιγμών σε χαμηλό υψόμετρο. Όλα αυτά τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και τα πιο αξιόπιστα αεροσκάφη δεν είναι άτρωτα σε τεχνικές βλάβες.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η συντριβή σημειώθηκε σε ανοιχτό έδαφος, εξαλείφοντας την ανάγκη για παρατεταμένη αναζήτηση των μαύρων κουτιών. Η επιτροπή έρευνας αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τα ευρήματά της, τα οποία πιθανότατα θα επιβεβαιώσουν τεχνικά αίτια και όχι σκόπιμη παρέμβαση.

