Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου, Ισραηλινούς υπουργούς και αξιωματούχους

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος 37 Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Χερζί Χαλεβί, με την κατηγορία της «Γενοκτονίας».

Ο φάκελος της έρευνας ισχυρίζεται ότι «το Ισραήλ επιτίθεται συστηματικά σε πολίτες, νοσοκομεία και υποδομές από τις 7 Οκτωβρίου 2023, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Εισαγγελία μας έχει ξεκινήσει αυτεπαγγέλτως έρευνα στο πλαίσιο των εγκλημάτων «Βασανιστήρια, Επιβαρυντική Λεηλασία, Ζημιά σε Περιουσία, Στέρηση της Ελευθερίας και Αρπαγή ή Κατακράτηση Μεταφορικού Μέσου» στο πλαίσιο των κανονισμών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των κανόνων δικαιοδοσίας του Άρθρου 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αριθ. 5271 και των κανόνων δικαιοδοσίας του Άρθρου 13 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα αριθ. 5237, σχετικά με τα θύματα που συνελήφθησαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης στα πλοία που περιλαμβάνονταν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, ο οποίος έφτασε στη Γάζα δια ξηράς για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, και τους ακτιβιστές σε αυτόν τον στολίσκο.