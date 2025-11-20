Η επιστροφή του Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η εξορία από το Χόλιγουντ και η ζωή σε ξενοδοχεία

Την περασμένη Κυριακή, ο Κέβιν Σπέισι βρέθηκε στη σκηνή ενός νυχτερινού κέντρου στην Κύπρο, τραγουδώντας τα τραγούδια «That's Life» και «Bridge over Troubled Water» σε ένα κοινό που είχε πληρώσει έως και 1.200 ευρώ για να τον δει. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός , πρωταγωνιστής αμέτρητων ταινιών είχε τα πάνω και τα κάτω του όλα αυτά τα χρόνια, από την αναγνώριση μέχρι την πτώση. Λίγοι θα μπορούσαν να το προβλέψουν αυτό, αλλά η παρουσία του στη σκηνή του κλαμπ Monte Caputo με σμόκιν και παπιγιόν, με τη συνοδεία μιας εξαμελούς μπάντας προκάλεσε αίσθηση.

Το Monte Caputo, ένας χώρος χωρητικότητας 1.300 ατόμων έξω από τη Λεμεσό έχει φιλοξενήσει καλλιτέχνες που απέτισαν φόρο τιμής από τους Queen μέχρι τους AC/DC. Η νέα εκδήλωση με πρωταγωνιστή τον πρώην αστέρα του Χόλιγουντ είχε τίτλο «Kevin Spacey: Songs & Stories» και οι υπεύθυνοι την προώθησαν ως «μια αξέχαστη βραδιά μουσικής, αναμνήσεων και θεατρικού έργου με έναν από τους πιο εμβληματικούς ερμηνευτές της εποχής μας». Η τιμή των εισιτηρίων ξεκινούσε από τα 250 ευρώ, ενώ υπήρχε και ένα ειδικό VIP platinum πακέτο, που περιελάμβανε μια 30λεπτη «συνάντηση και χαιρετισμό», στα 1.200 ευρώ.

Ο Σπέισι μίλησε στον Μικ Μπράουν της Telegraph και είπε μεταξύ άλλων οτι για αυτόν, το τραγούδι, ήταν πάντα «σαν δεύτερη γλώσσα». Ενώ ο πατέρας του, ένας συγγραφέας και αποτυχημένος μυθιστοριογράφος, τον κακοποιούσε και τον έδερνε, η μητέρα του, τουκαλλιέργησε μια αγάπη για τη μουσική, παίζοντας δίσκους των Φρανκ Σινάτρα , Έλλα Φιτζέραλντ και Τόνι Μπένετ και ενθαρρύνοντάς τον να ανέβει στη σκηνή. Συμμετείχε σε μιούζικαλ του λυκείου.

Το 2004, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο Beyond The Sea , μια βιογραφική ταινία για τον τραγουδιστή Μπόμπι Ντάριν, τραγουδώντας όλα τα τραγούδια ο ίδιος. Με τα χρόνια, σε κλαμπ ή σε μπαρ, συμμετείχε σε συγκροτήματα στη σκηνή για να τραγουδήσει ένα ή δύο τραγούδια. Το 2015, όταν ο Μπίλι Τζόελ τιμήθηκε με το βραβείο Γκέρσουιν, συνόδευσε τον τραγουδοποιό σε μια ερμηνεία του Piano Man .

Η άνοδος και η πτώση του Κέβιν Σπέισι

Δεν είχε τραγουδήσει όμως ποτέ ξανά έτσι, σε μια τέτοια παράσταση, σε ένα τέτοιο κλαμπ, σε ένα τέτοιο κοινό. Και σίγουρα όχι στην Κύπρο. Αλλά ο διοργανωτής γνώριζε κάποιον που γνώριζε κάποιον, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και ρώτησε αν ο Σπέισι θα ενδιαφερόταν, και να που ενδιαφέρθηκε.

«Τα τελευταία επτά χρόνια μου έχουν προσφέρει πολλές ευκαιρίες να αναλογιστώ και να θυμηθώ αυτά για τα οποία είμαι ευγνώμων και για τους ανθρώπους στη ζωή μου. Έτσι, η ιδέα του συνδυασμού ιστοριών σε κάποιο επίπεδο, μαζί με μουσική, και σε πολλές περιπτώσεις μουσικής που δεν έχω ξανακάνει, τραγουδιών που δεν έχω τραγουδήσει ποτέ αλλά ήθελα να τραγουδήσω - ίσως στο ντους, αλλά ποτέ στη σκηνή. Έτσι, απλώς συνέβη. Ήθελα να δω αν μπορώ να σηκωθώ και να τραγουδήσω ξανά για να βγάλω τα προς το ζην.» Υποτίθεται ότι θα έκανε τρεις συναυλίες – όπως το θέτει ο ίδιος, «να βρέξουμε τα πόδια μας σε μια πόλη που δεν είναι Λονδίνο ή Νέα Υόρκη» – μία στην Κύπρο, μετά στην Αθήνα και μετά στο Τελ Αβίβ. Αλλά η συναυλία στην Αθήνα ακυρώθηκε.

Ο Σπέισι μίλησε στην Telegraph για το χειρότερο σημείο της ζωής του τον Νοέμβριο του 2017, όταν είδαν για πρώτη φορά το φως oι κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική επίθεση. Την εποχή εκείνη, ο Σπέισι πρωταγωνιστούσε στο House of Cards , τη σειρά του Netflix που τον είχε οδηγήσει στην κορυφή της διεθνούς φήμης. Αποβλήθηκε αμέσως από τη σειρά. Στη συνέχεια ήρθαν οι ακυρώσεις, τα κουτσομπολιά, τα σκανδαλώδη δημοσιεύματα - για τα οποία ο ίδιος θυμώνει εμφανώς - και οι αγωγές. Για πολύ καιρό, ο Σπέισι ήταν αόρατος -όλες οι πόρτες είχαν κλείσει για εκείνον.

«Νομίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν ενδιαφέρονταν για την αλήθεια, αλλά για τη δημιουργία ενός κακού. Όταν κοιτάζω πίσω, εύχομαι να είχα μιλήσει νωρίτερα και να είχα επιτρέψει στη φωνή μου να ακουστεί περισσότερο. Έχω αναγνωρίσει ότι έκανα ορισμένα πράγματα, πήρα ορισμένες αποφάσεις που νόμιζα ότι προστάτευαν τη δουλειά μου ως ηθοποιός, αλλά στην πραγματικότητα προστάτευαν επίσης τα ζητήματα που είχα για τον εαυτό μου, για τα οποία δεν ήμουν ευγενικός με τον εαυτό μου.»

Ένώ το Χόλιγουντ τον αποφεύγει τα τελευταία επτά χρόνια, κάτι ενδιαφέρον έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα όπως λέει. Πρωτοεμφανιζόμενοι σκηνοθέτες, ανερχόμενα ταλέντα - άνθρωποι, όπως το θέτει, «που δεν θα είχαν περάσει ποτέ από την πόρτα του πρακτορείου CAA» (οι πράκτορες του Σπέισι, οι οποίοι τον πέταξαν όπως λέει, σαν καυτή πατάτα δύο ημέρες μετά τις κατηγορίες εναντίον του) - τον έχουν προσεγγίσει θέλοντας να συνεργαστούν μαζί του. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει γυρίσει έξι ταινίες. Μία από αυτές, το Holiguards , ένα θρίλερ δράσης που σκηνοθέτησε ο ίδιος. Αλλά το Χόλιγουντ δεν τον κάλεσε ξανά.

«Είμαστε σε επαφή με μερικούς εξαιρετικά ισχυρούς ανθρώπους που θέλουν να με επαναφέρουν στη δουλειά», λέει. «Και αυτό θα συμβεί στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά θα πω επίσης ότι αυτό που νομίζω ότι η βιομηχανία φαίνεται να περιμένει είναι να της δοθεί η άδεια - από κάποιον που βρίσκεται σε κάποια θέση τεράστιου σεβασμού και εξουσίας».

Έχασε το σπίτι του, ζει σε ξενοδοχεία

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ο Σπέισι ζούσε στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ για 12 χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως λέει, δεν ζει πουθενά. Έχασε το σπίτι του, «επειδή το κόστος τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικό. Είχα πολύ λίγα έσοδα και μόνο έξοδα». Αλλά, όπως είπε: «Το ξεπερνάς. Με περίεργους τρόπους, νιώθω ότι επέστρεψα εκεί που ξεκίνησα, δηλαδή ότι απλώς πήγαινα εκεί που ήταν η δουλειά. Όλα είναι σε αποθήκη και ελπίζω κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, να μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά. Μένω σε ξενοδοχεία, ζω σε Airbnb, πηγαίνω εκεί που είναι η δουλειά. Κυριολεκτικά δεν έχω σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.»

Συγκρίνει τη δική του περιπέτεια με τη μαύρη λίστα συγγραφέων, ηθοποιών και σκηνοθετών στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1950 για φερόμενες κομμουνιστικές συμπάθειες, «όταν πολλοί άνθρωποι δεν ήταν ένοχοι για αυτά που κατηγορούνταν».

Στην αίθουσα VIP που περιμένει να τον δει στην Κύπρο υπάρχουν κυρίως κτηματομεσίτες. Υπάρχουν Ρώσοι – πολλοί από τους οποίους ζουν στην Κύπρο – οι οποίοι εξυπηρετούνται από τους ρωσικούς υπότιτλους που προβάλλονται στις οθόνες που πλαισιώνουν τη σκηνή του Σπέισι.Αλλά και άνθρωποι που έχουν πετάξει από την Αθήνα για να τον δουν, και ένα ζευγάρι που έχει έρθει από το Βόρειο Λονδίνο ειδικά για την παράσταση. Μέχρι την ώρα της παράστασης ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος.

Αρχίζει το τραγούδι και αφηγείται ιστορίες για την παιδική του ηλικία λέγοντας πως ως παιδί η μητέρα του τού έδωσε ένα μπουκάλι κέτσαπ, λέγοντας: «Κάνε πως είναι Όσκαρ και μάθε πώς να το κρατάς, γιατί όταν μεγαλώσεις, θα κερδίσεις ένα από αυτά»... Όταν τελειώνει το σόου, για σχεδόν μία ώρα, ο Σπέισι ποζάρει για φωτογραφίες, συνομιλεί και υπογράφει αυτόγραφα με ένα χαμόγελο για όλους, μέχρι να μείνει ικανοποιημένος και ο τελευταίος

Διαβάστε επίσης