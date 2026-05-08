Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την τραγωδία της Κύπρου μετά από την αποκάλυψη φωτογραφίας ενός αιχμάλωτου του 1974.

Νέα φωτογραφία αγνοουμένου, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με τον αγνοούμενο της φωτογραφίας που ανάρτησε προ ημερών ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου, έρχεται στο προσκήνιο, όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος». Και αυτός φαίνεται με δεμένα τα μάτια.

Στη φωτογραφία την οποία είχε αναρτήσει ο Οδυσσέας Χρίστου, ο αγνοούμενος φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες, εκ πρώτης όψεως, να είναι ο τότε 28χρονος έφεδρος καταδρομέας Μάκης Σεργίδης, ο οποίος υπηρετούσε στο φυλάκιο 1061 του 2ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού. Το νέο πρόσωπο στο κάδρο είναι κι αυτός αγνοούμενος αγνώστων στοιχείων. Εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο ανήρτησε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης.

Ο «νέος» αγνοούμενος φαίνεται να είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, σχετικά νεαρής ηλικίας και να είναι πολίτης. Έχει μικρή γενειάδα και δείχνει ταλαιπωρημένος. Ο φωτογράφος, προφανώς τράβηξε δύο διαφορετικές φωτογραφίες ή και περισσότερες.

Ο κ. Μαυρίδης διοργανώνει σχετικά με το θέμα εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα γίνει ενημέρωση τόσο για τις συγκεκριμένες συλλήψεις όσο και γενικότερα για το θέμα των αγνοουμένων.

