Αποτροπιασμός στη Ρωσία: Φυλάκισαν την 2χρονη κόρη τους σε φέρετρο και την βασάνισαν μέχρι θανάτου

Σε 20 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε διεστραμμένο ζευγάρι στη Ρωσία που βασάνισε μέχρι θανάτου τη μικρή του κόρη, κρατώντας τη μέσα σε κουτί που έμοιαζε με φέρετρο.

Η 29χρονη Ekaterina και ο 31χρονος Ilya κρίθηκαν ένοχοι για βασανισμό, παράνομη κράτηση και τη δολοφονία της 2χρονης κόρης τους, Sonya.

Μη θέλοντας να φροντίσουν το μικρό τους παιδί, το ζευγάρι κατασκεύασε ένα «μικρό κουτί με καπάκι» — που έμοιαζε με φέρετρο — και την κλείδωνε επανειλημμένα μέσα σε αυτό για έως και δύο ημέρες και νύχτες κάθε φορά, επί πέντε μήνες.

«Παραμελούσαν τη φροντίδα και την υγιεινή του παιδιού, κρατώντας το σε ανθυγιεινές συνθήκες», ανέφερε η έκθεση της ακροαματικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, «στερούσαν από το κορίτσι τροφή και νερό ή του έδιναν ελάχιστες ποσότητες, με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει από σοβαρό πρωτεϊνοενεργειακό υποσιτισμό».

Η φρικτή κακοποίηση διήρκεσε για μήνες, με τη βία να κλιμακώνεται όσο το μικρό κορίτσι γινόταν ολοένα και πιο αδύναμο.

Το ζευγάρι, από την πόλη Komsomolsk-on-Amur, παραδέχθηκε τα εγκλήματά του στο δικαστήριο.

Όταν πέθανε, η μικρή Sonya ζύγιζε λιγότερο από 10 κιλά, έχοντας καταρρεύσει ύστερα από μήνες ασιτίας.

Τα βασανιστήρια ξεκίνησαν τον Ιούνιο και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου «το κορίτσι ήταν μετά βίας ζωντανό, ζυγίζοντας τα μισά κιλά απ’ όσα την άνοιξη — λιγότερα από 10 κιλά», σύμφωνα με το μέσο SHOT.

Δεν μπορούσε σχεδόν να κινηθεί, δεν αντιδρούσε και ήταν πλέον πολύ αδύναμη ακόμη και για να κλάψει.

Μετά τον θάνατό της, το διεστραμμένο ζευγάρι φέρεται να προσπάθησε να συγκαλύψει τα εγκλήματά του, λέγοντας σε φίλους και αρχές ότι το παιδί πέθανε από κάποια ασθένεια.

Ήταν συγγενείς που είδαν το παιδί και σήμαναν συναγερμό, με αποτέλεσμα να κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αργότερα, το ζευγάρι παραδέχθηκε ότι «δεν ήθελε να γεννηθεί το παιδί ούτε να συμμετέχει στην ανατροφή του», σύμφωνα με την αστυνομία.

Δικαστής καταδίκασε τον πατέρα σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος, ενώ η «δαιμονική» μητέρα στάλθηκε σε αποικία γενικού καθεστώτος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης