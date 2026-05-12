Φρίκη στο Σαράγεβο: Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι ανθρώπων από... ελικόπτερο!

Νέες αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν στη Βοσνία

Δημήτρης Δρίζος

Φρίκη στο Σαράγεβο: Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι ανθρώπων από... ελικόπτερο!
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο στη δεκαετία του ’90, πλούσιοι άνθρωποι πλήρωναν για να συμμετέχουν σε «σαφάρι ανθρώπινων στόχων», πυροβολώντας αμάχους από ελικόπτερα ή άλλες θέσεις.
  • Υπήρχαν καθορισμένες τιμές για τους στόχους, με τα παιδιά να είναι οι πιο ακριβοί και οι ηλικιωμένοι οι φθηνότεροι, ενώ περισσότερα από 500 άτομα από δυτικές χώρες φέρεται να συμμετείχαν σε αυτά τα σαφάρι.
  • Το 1993 άνοιξε φάκελος από τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες που αναφέρει την ταυτοποίηση πέντε Ιταλών «κυνηγών
  • ελεύθερων σκοπευτών» γύρω από το Σαράγεβο, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη οργανωμένου φαινομένου.
  • Δημοσιογράφοι έχουν καταγράψει μαρτυρίες και έγγραφα που υποστηρίζουν ότι τουρίστες πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους, με εμπλοκή ακόμη και μέλους ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας που έφτανε με ελικόπτερο για να πυροβολεί παιδιά.
  • Παρά την έλλειψη οπτικών αποδείξεων, πολλές ανεξάρτητες μαρτυρίες συγκλίνουν στην ύπαρξη αυτών των πρακτικών κατά την τετραετή πολιορκία του Σαράγεβο.
Snapshot powered by AI

Ένας δημοσιογράφος που ερευνούσε τις καταγγελίες για τα λεγόμενα «σαφάρι ανθρώπινων στόχων» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο δήλωσε ότι είχε ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια ένας φάκελος, ο οποίος θα μπορούσε να αποδείξει ότι πράγματι συνέβαιναν.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Βοσνία τη δεκαετία του ’90, η πρωτεύουσα Σαράγεβο βρέθηκε υπό πολιορκία για χρόνια. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ezio Gavazzeni κατέθεσε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι εκείνη την περίοδο πλούσιοι άνθρωποι πλήρωναν για να μεταφέρονται μέσα στην πολιορκημένη πόλη και να πυροβολούν αμάχους.

1778582506278-858938581-1.jpg

Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την τετραετή πολιορκία του Σαράγεβο και οι καταγγελίες για τα «sniper safaris» αναφέρουν ότι εύποροι πολίτες πολλών εθνικοτήτων πλήρωναν για να συμβάλουν στον αριθμό των νεκρών αμάχων.

Ο Gavazzeni δήλωσε ότι «περίπου 500 άτομα» από «όλες τις δυτικές χώρες» συμμετείχαν σε αυτά τα σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών και ότι συνήθως όσοι πλήρωναν κατέληγαν να σκοτώνουν κάποιον.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε επίσης ότι υπήρχαν διαφορετικές «ταρίφες» ανάλογα με το ποιον ήθελε να πυροβολήσει κάποιος, με τα παιδιά να αποτελούν τους πιο ακριβούς στόχους και τους ενήλικες τους φθηνότερους.

«Αυτό που σοκάρει είναι ότι υπήρχαν καθορισμένες τιμές: 100 εκατομμύρια λιρέτες (την περίοδο 1992–95) για ένα παιδί ή ένα νεαρό κορίτσι, 70 εκατομμύρια για μια γυναίκα, 50 εκατομμύρια για έναν άνδρα και λίγο λιγότερα από 20 εκατομμύρια για έναν πολύ ηλικιωμένο άνθρωπο.

Αυτές οι τιμές επιβεβαιώθηκαν σε πρόσφατο άρθρο των Times από τον Tom Kington, το οποίο επικαλείται έρευνα Κροάτη δημοσιογράφου που επιβεβαιώνει —μέσα από διαφορετική οπτική και πηγές— τα ίδια ποσά που είχα βρει κι εγώ.

1778582544396-617431338-2.jpg

Όλα τα χρήματα διακινούνταν μαύρα, σε βαλίτσες ή τσάντες, με μετρητά. Η οργάνωση είχε έδρα στο Βέλγιο και διέθετε επαφές σε ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων ο ρόλος ήταν να βρίσκουν πλούσιους πελάτες».

Μιλώντας στο LADbible, ο Gavazzeni είπε ότι είναι «δύσκολο —αν όχι αδύνατο—» να βρεθεί ένα αδιάσειστο στοιχείο που να αποδεικνύει οριστικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν πριν από 30 χρόνια. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο. Πιστεύω ότι η μετάβαση από έναν “αστικό μύθο” —όπως θεωρούνταν πριν από την έρευνά μου— σε ένα αποδεδειγμένο “γεγονός” γίνεται μέσα από μαρτυρίες.

Όταν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά συγκλίνουν στο ίδιο σημείο, τότε μπορούμε να μιλάμε για γεγονός», ανέφερε.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι πολλές μαρτυρίες υποστηρίζουν πως το 1993 οι ιταλικές μυστικές υπηρεσίες άνοιξαν φάκελο για τα sniper safaris, στον οποίο αναφερόταν ότι είχαν ταυτοποιηθεί πέντε Ιταλοί.

«Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας φάκελος που άνοιξε το 1993 στο Σαράγεβο από τις μυστικές μας υπηρεσίες (SISMI), ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα πέντε Ιταλούς που εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο.

1778582599763-554056618-3.jpg

Τρεις μαρτυρίες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτού του φακέλου: οι Edin Subasic, Michel Giffoni και Adriano Sofri.

Το γεγονός ότι υπάρχει ένας τέτοιος φάκελος και ότι περιλαμβάνει ακόμη και πέντε ονόματα “κυνηγών-ελεύθερων σκοπευτών” δείχνει ότι δεν μιλάμε πλέον μόνο για μεμονωμένες μαρτυρίες αλλά για ένα καταγεγραμμένο φαινόμενο».

Παρόμοιους ισχυρισμούς έχουν διατυπώσει και άλλοι δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την πολιορκία του Σαράγεβο.

Ο Κροάτης δημοσιογράφος Domagoj Margetic κυκλοφόρησε το βιβλίο «Pay and Shoot», στο οποίο ισχυρίζεται ότι τουρίστες πλήρωναν τεράστια ποσά για να πυροβολούν εγκύους γυναίκες.

Υποστήριξε επίσης ότι εμπλεκόταν και μέλος ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας, το οποίο, όπως ανέφερε, «έφτανε με ελικόπτερο» και «ήθελε να πυροβολεί παιδιά».

1778582628962-19844950-4.jpg

Ο Margetic δήλωσε ακόμη ότι πριν δολοφονηθεί το 1996, ο αξιωματικός των βοσνιακών μυστικών υπηρεσιών Nedzad Ugljen τού είχε παραδώσει έγγραφα που περιέγραφαν τις τιμές που χρεώνονταν για να μεταφέρονται άνθρωποι στο Σαράγεβο και να οδηγούνται σε θέσεις ελεύθερων σκοπευτών, όπου μπορούσαν να πυροβολήσουν κάποιον.

Ο πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ John Jordan είχε επίσης καταθέσει το 2007 στη Χάγη για το ζήτημα, λέγοντας ότι δεν είχε δει ποτέ τουρίστα να πυροβολεί, αλλά επέμενε ότι «τουρίστες-σκοπευτές» πήγαιναν στο Σαράγεβο «για να ρίχνουν πυροβολισμούς σε αμάχους για προσωπική τους ικανοποίηση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

14:03ANNOUNCEMENTS

H THYREOS CYBER παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

14:01ΕΥ ΖΗΝ

8 συμπληρώματα που πρέπει να μην τα παίρνετε με μαύρη σοκολάτα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Δανία για να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στην Γροιλανδία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός βρέθηκε 56χρονος λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον ΟΗΕ: Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια

13:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θρίλερ με το eBay: Όχι στην πρόταση $56 δισ. της GameStop και στο βάθος επιθετική εξαγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Σώοι και ασφαλείς οι δύο άνδρες που αναζητούνταν

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σαράγεβο: Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι ανθρώπων από... ελικόπτερο!

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ενίσχυση της άμυνας τους

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

13:15WHAT THE FACT

Από την πρώτη ατομική βόμβα γεννήθηκε ένα υλικό που δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο άνθρωπος

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: Κλοπή-μαμούθ σε επιχείρηση - Συνελήφθη εργαζόμενος που άρπαξε 146.600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Ατζούν Ιλιτζαλί για ατύχημα Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος, πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο»

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Τι θα γίνει με τα σχολεία

12:51ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση οι δύο 17χρονες - Διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικό θρίλερ στη Μεσόγειο: Τι κρύβει η μυστηριώδης βύθιση του ρωσικού πλοίου Ursa Major - Αποκαλυπτική έρευνα του CNN

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ