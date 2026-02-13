«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: «Τα παιδιά κοστίζουν περισσότερο, οι ηλικιωμένοι δωρεάν»

Πρώην στρατιώτης μάρτυρας του κυνηγιού της φρίκης αποκαλύπτει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τα όσα συνέβησαν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Άνθρωποι τρέχουν κατά μήκος της διαβόητης Sniper Alley, αποφεύγοντας τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών από τις κοντινές θέσεις των Σερβοβόσνιων στο Σαράγεβο, την Κυριακή 5 Μαρτίου 1995. Σε αυτό το σημείο, την Κυριακή, ένα άτομο τραυματίστηκε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών ενώ βρισκόταν σε τραμ. Τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών αποτελούν συνεχή απειλή στο Σαράγεβο. 

Rikard Larma
Ανατριχιάζουν τα όσα αποκαλύπτονται για τα «ανθρώπινα σαφάρι» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο, όπου «τουρίστες» - ελεύθεροι σκοπευτές από τη Βρετανία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλες χώρες φέρεται να πλήρωσαν σε Βόσνιους στρατιώτες ακόμα και 90.000 δολάρια για να σκοτώσουν κατοίκους, έχοντας μάλιστα «προτιμήσεις». Έγκυες και παιδιά, για τα οποία πλήρωναν επιπλέον, ενώ οι ηλικιωμένοι ήταν δωρεάν...

aggelia.jpg

«Τα παιδιά κοστίζουν περισσότερο, οι ηλικιωμένοι δωρεάν», η καταγγελία για τα «ανθρώπινα σαφάρι» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, από την οποία γεννήθηκε η έρευνα

Μετά το «ανθρώπινο κυνήγι» έστηναν αυτοσχέδια πάρτι με ψητό και «άφθονο μπράντι» σύμφωνα με μία μαρτυρία ενός πρώην στρατιώτη που βρέθηκε στα «ανθρώπινα σαφάρι».

Οι ελεύθεροι σκοπευτές «πλήρωναν περισσότερα για να πυροβολήσουν παιδιά και έγκυες», σύμφωνα με τον Κροάτη ερευνητικό δημοσιογράφο Domagoj Margetic.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο μεταξύ 1992 και 1996, στη μακροβιότερη πολιορκία πρωτεύουσας στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου.

Ο πρώην στρατιώτης Αλεξάντερ Λικάνιν δήλωσε στην εφημερίδα The Times ότι οι ξένοι πυροβολούσαν ντόπιους με μια μονάδα υπό τις διαταγές του Σλάβκο Άλεκσιτς, τον οποίο χαρακτήρισε «ψυχοπαθή».

«Ο Άλεκσιτς είχε μια περιορισμένη περιοχή στο νεκροταφείο, 200 μέτρα μακριά από εμάς, την οποία μπορούσαμε να δούμε. Πυροβολούσαν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Ήταν εκτός ελέγχου, ήταν προφανώς ψυχοπαθής, το έβλεπες στα μάτια του».

Ο Λικάνιν ισχυρίστηκε ότι ο διοικητής Άλεκσιτς οδηγούσε ένα τζιπ με ένα ανθρώπινο κρανίο τοποθετημένο στο καπό και είπε ότι οι τουρίστες είχαν επιλεγμένους στόχους.

«Φορούσαν ακριβά δερμάτινα μπουφάν και μου είπαν ότι ήταν Ιταλοί, Γερμανοί και Βρετανοί. Τους βοήθησαν να βρουν στόχους, και το να πυροβολούν από το νεκροταφείο ήταν μια εύκολη υπόθεση - τα είχαν όλα».

Ο Λικανίν είπε ότι οι ξένοι θα πλήρωναν επιπλέον χρήματα έως και 450 -σημερινά ευρώ - για προνομιακές θέσεις σκοπευτών σε ψηλά κτίρια.

Μετά από μια κουραστική μέρα δολοφονιών, είπε ότι οι δολοφόνοι απολάμβαναν πλούσια δείπνα όπου γλεντούσαν με φαΐ και ποτό.
«Γιορτάζαν το γεγονός ότι σκότωναν ανθρώπους. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς να ζεις με το βάρος ότι σκότωσες ένα παιδί».

Ο Ζλάτσκο Μίλετιτς, τότε αρχηγός της αστυνομίας στο Σαράγεβο, είπε ότι οι διεστραμμένοι τουρίστες «σκότωσαν δεκάδες παιδιά και γυναίκες».

Η λεωφόρος Meša Selimović, ο κύριος δρόμος που οδηγεί στην πόλη, είχε το παρατσούκλι «Sniper Alley» (Σοκάκι των Ελεύθερων Σκοπευτών), επειδή η διέλευσή της ήταν πολύ επικίνδυνη.

Υποστηρίζεται ότι οι τουρίστες πλήρωσαν χρήματα σε στρατιώτες του στρατού του Ράντοβαν Καράτζιτς, του πρώην ηγέτη των Σερβοβόσνιων.

Ο Καράτζιτς, 80 ετών, καταδικάστηκε το 2016 σε 40 χρόνια φυλάκιση για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ένα 80χρονος ύποπτος

Στην έρευνα που άνοιξε η εισαγγελία του Μιλάνου, ένας 80χρονος πρώην οδηγός φορτηγού, κλήθηκε ως ύποπτος.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι ανακριτές, ο 80χρονος καυχιόταν σε άλλους ότι επρόκειτο «να κάνει ανθρωποκυνηγητό» στην πολιορκημένη γιουγκοσλαβική πόλη.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι του βρέθηκαν επτά όπλα: δύο πιστόλια, ένα τουφέκι και τέσσερα τουφέκια.

