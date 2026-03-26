Ανθρώπινα σαφάρι στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής τα λέει όλα - «Δεν είναι όπως στο πεδίο βολής»

Άνδρας με το παιδί στην αγκαλιά του προσπαθεί να ξεφύγει από τους ελεύθερους σκοπευτές στο Σαραγεβο το 1993

Snapshot Πρώην «ελεύθερος σκοπευτής» παραδέχεται ότι συμμετείχε σε «ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο μεταξύ 1994

1995 και περιγράφει τη βία και τις επιπτώσεις των ενεργειών αυτών.

Οι μετακινήσεις των «κυνηγών» οργανώνονταν μέσω μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων από την Ιταλία προς τα Βαλκάνια, με τη βοήθεια μισθοφόρων.

Οι Σέρβοι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν Ευρωπαίους εθελοντές εκπαιδευμένους στη σκοποβολή μεγάλων αποστάσεων λόγω έλλειψης δικών τους δεξιοτήτων.

Η ιταλική εισαγγελία διερευνά την πιθανή εμπλοκή Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ των οποίων και άτομα υψηλού προφίλ, στα εγκλήματα των «ανθρώπινων σαφάρι».

Οι καταγγελίες βασίζονται σε μαρτυρίες που κατέγραψε ο Ιταλός συγγραφέας Ezio Gavazzeni και παρουσιάστηκαν στη δικαιοσύνη.

Η ιστορία με τα ανθρώπινα σαφάρι στο Σαράγεβο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, αλλά οι αποκαλύψεις ενός πρώην «κυνηγού» είναι ανατριχιαστικές.

Ο «ελεύθερος σκοπευτής» ομολογεί στην εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, ότι συμμετείχε και πως βρέθηκε αρκετές φορές στην πρώην Γιουγκοσλαβία μεταξύ 1994 και 1995 για να «κυνηγήσει».

? Italy probes ‘sniper tourism’ during Sarajevo siege



? Three decades after the siege, Italian prosecutors are investigating allegations that wealthy foreigners paid to shoot civilians from Bosnian Serb positions — so-called ‘sniper safaris’



? The investigation was triggered… — Anadolu English (@anadoluagency) November 14, 2025

«Δεν είναι όπως στο πεδίο βολής, δεν είναι σαν να πυροβολείς σε στόχο. Το χειρότερο είναι να βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν. Ακρωτηριασμένοι. Ή να παρακολουθείς μια αιμορραγία που γίνεται ασταμάτητη. Όσο χτυπάς και βλέπεις κάποιον που δεν κινείται πια, που είναι νεκρός, είναι ένα πράγμα. Αλλά όταν μια σφαίρα μεγάλου διαμετρήματος αφαιρεί ένα χέρι ή ένα πόδι, είναι διαφορετικό. Το βράδυ έχω ακόμα εφιάλτες», λέει.

«Πήγα στα Βαλκάνια γιατί απεχθανόμουν τους μουσουλμάνους», εξηγεί ο άνδρας. Δεν ταξίδευε με πτήσεις τσάρτερ από το Μιλάνο, αλλά ξέρει ότι υπήρχαν κάποιοι που τις χρησιμοποιούσαν. Του άρεσε ο Μιλόσεβιτς: «Έβγαζε μερικά κάστανα από τη φωτιά. Γιατί στη χώρα μας μπαίνουν τα πάντα και τώρα όποιος έρχεται στην Ιταλία έχει προνόμια»». Και προσθέτει: «Κάποιος από το Μιλάνο πήγε να διασκεδάσει, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πληρώνανε κάποια οργάνωση, ίσως να πλήρωναν για μεταφορές που ήταν καλύτερα οργανωμένες». Υποστηρίζει επίσης ότι δεν είναι αλήθεια ότι πληρώνανε 100 χιλιάδες για να σκοτώσουν ένα παιδί.

Ένα αγόρι κάνει ποδήλατο κοντά σε Γάλλους στρατιώτες του ΟΗΕ στο Σαράγεβο στις 27 Σεπτεμβρίου 1995 AP/Rikard Larma

Η μετακίνηση οργανωνόταν ως εξής: «Πλήρωνα τα έξοδα μεταφοράς, ειδικά εκείνους που έκαναν τη μεταφορά με το μικρό αεροπλάνο», ο οποίος ήταν «αληθινός μισθοφόρος» και «έβαζε σε κίνδυνο την άδειά του, πραγματοποιώντας μη εξουσιοδοτημένα σχέδια πτήσης σε ύψος 50 μέτρων πάνω από την Αδριατική».

Τα αεροπλάνα αναχωρούσαν από το Αμπρούτσο και την Απουλία και προσγειώνονταν στα Σκόπια ή το Μαυροβούνιο. Και προσθέτει: «Οι Σέρβοι χρησιμοποιούσαν πολύ πρόθυμα Ευρωπαίους εκπαιδευμένους στη σκοποβολή μεγάλων αποστάσεων, επειδή οι ίδιοι δεν είχαν ούτε την τεχνική, ούτε την επιχειρησιακή προετοιμασία για να κάνουν τέτοια πράγματα. Εθελοντές είναι ένας πιο σωστός όρος, όπως βλέπουμε τώρα να κάνουν κάποιοι και στην Ουκρανία, που καλύπτονται για να μην αναγνωριστούν».

Αποκαλύπτει πως «υπήρχαν πολλοί πρώην στρατιώτες της Folgore (η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών του ιταλικού στρατού) που πήγαιναν εκεί είτε σε προσωρινή άδεια, είτε απόστρατοι. Και επίσης πολλοί ξένοι, κυρίως Άγγλοι, αλλά και Γάλλοι και μερικοί Γερμανοί».

Ως όπλα χρησιμοποιούσε «κυνηγετικά τουφέκια που βρισκόταν εκεί. Ωστόσο, κατάφερα να βρω και ένα PRG και το αγαπημένο μου, το Dragunof, SVD, ένα Καλάσνικοφ με ημιαυτόματη βολή χωρίς ριπές, με κάννη μήκους 67 εκατοστών». Και καταλήγει: «Είναι πράγματα που πρέπει να τα δοκιμάσεις πριν μιλήσεις γι' αυτά. Δεν είναι όπως στο σκοπευτήριο».

Οι καταγγελίες προέκυψαν από μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο Ιταλός συγγραφέας Ezio Gavazzeni, ο οποίος κατέγραψε τα γεγονότα σε ένα βιβλίο και τα παρουσίασε στη δικαιοσύνη.

Ως αποτέλεσμα, η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για να διευκρινίσει την πιθανή συμμετοχή Ευρωπαίων πολιτών σε αυτά τα εγκλήματα.

Επιπλέον, οι εκθέσεις δείχνουν ότι μεταξύ των εμπλεκομένων θα υπάρχουν άτομα υψηλού προφίλ, όπως επιχειρηματίες ή επαγγελματίες, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο.

