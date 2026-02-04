«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής ύποπτος για φόνο ετών 80

Ένα ντοκιμαντέρ προκάλεσε την έρευνα της ιταλικής δικαιοσύνης που μπαίνει σε νέα πιο συγκεκριμένη τροχιά

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής ύποπτος για φόνο ετών 80

Άνδρας με το παιδί στην αγκαλιά του προσπαθεί να ξεφύγει από τους ελεύθερους σκοπευτές στο Σαραγεβο το 1993

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για «ανθρώπινα σαφάρι» κατά την πολιορκία του Σαράγεβο, όπου Ιταλοί και ξένοι πλήρωναν για να σκοτώνουν αμάχους, γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά, μεταξύ 1992 και 1995, είχαν προκαλέσει την παρέμβαση της ιταλικής δικαιοσύνης και όπως έγινε γνωστό υπάρχει ένας ύποπτος για την υπόθεση των λεγόμενων «ελεύθερων σκοπευτών του Σαββατοκύριακου».

Ένας 80χρονος πρώην οδηγός φορτηγού, που κατοικεί στην επαρχία Πορντενόνε, κλήθηκε από την Εισαγγελία του Μιλάνου για ανάκριση την ερχόμενη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ως ύποπτος.

ΣΑΡΑΓΕΒΟ -ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ

Άνθρωποι τρέχουν κατά μήκος της διαβόητης Sniper Alley, αποφεύγοντας τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών από τις κοντινές θέσεις των Σερβοβόσνιων στο Σαράγεβο, την Κυριακή 5 Μαρτίου 1995. Σε αυτό το σημείο, την Κυριακή, ένα άτομο τραυματίστηκε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών ενώ βρισκόταν σε τραμ. Τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών αποτελούν συνεχή απειλή στο Σαράγεβο.

APRikard Larma

Οι κατηγορίες

Ο άνδρας, που εργαζόταν στο παρελθόν σε εταιρεία μεταλλουργίας, κατηγορείται από την Εισαγγελία του Μιλάνου ότι προκάλεσε το θάνατο άοπλων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων και παιδιών, «σε συνδυασμό με άλλα άγνωστα άτομα» και ως μέρος «του ίδιου εγκληματικού σχεδίου», πυροβολώντας με τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή από τους λόφους γύρω από το Σεράγεβο, στα χρόνια της πολιορκίας, μεταξύ 1992 και 1995. Το έγκλημα επιδεινώνεται από «άθλια κίνητρα».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι ανακριτές, ο 80χρονος καυχιόταν σε άλλους ότι επρόκειτο «να κάνει ανθρωποκυνηγητό» στην πολιορκημένη γιουγκοσλαβική πόλη.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι του επτά όπλα: δύο πιστόλια, ένα τουφέκι και τέσσερα τουφέκια.

Η καταγγελί

sarajevo.jpg

α και η έναρξη της έρευνας

Η έρευνα είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μετά από καταγγελία του συγγραφέα Ezio Gavazzeni, με τη βοήθεια των δικηγόρων Nicola Brigida και Guido Salvini. Το έγγραφο ανέφερε επίσης τις δηλώσεις του πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Βοσνίας Έντιν Σούμπασιτς, ο οποίος ανέφερε επαφές που είχε εκείνη την εποχή με τη SISMI, τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας. Ο Σούμπασιτς ισχυρίστηκε ότι, στις αρχές του 1994, οι βοσνιακές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει τις ιταλικές υπηρεσίες ότι οι «τουρίστες σκοπευτές» είχαν εγκαταλείψει την Τεργέστη και ότι στη συνέχεια ο ιταλικός μηχανισμός είχε διακόψει αυτά τα «σαφάρι» θανάτου.

Το ντοκιμαντέρ "Sarajevo Safari"

Η υπόθεση είχε επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής και λόγω των καταγγελιών του πρώην δημάρχου του Σαράγεβο Μπεντζαμίνα Κάριτς, στις οποίες αναφέρονταν τουλάχιστον πέντε ονόματα ατόμων που μίλησαν για την υπόθεση στο ντοκιμαντέρ Sarajevo Safari του σκηνοθέτη Miran Zupancic (2022). Τους τελευταίους μήνες, ο Κροάτης ερευνητής δημοσιογράφος Domagoj Margetic είχε επίσης ανακοινώσει καταγγελία για την υποτιθέμενη εμπλοκή του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την εποχή, ως νεαρός εθελοντής, ήταν παρών σε μια από τις στρατιωτικές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στα έγγραφα υπάρχει και η αφήγηση ενός υποτιθέμενου αυτόπτη μάρτυρα: ενός αιχμάλωτου Σέρβου στρατιώτη που φέρεται να είπε στον Σούμπασιτς ότι είχε δει τη μεταφορά ενός από τους «κυνηγούς». Αυτός ακριβώς ο μάρτυρας θα μιλούσε για Ιταλούς από το Μιλάνο, το Τορίνο και την Τεργέστη.

Τώρα, με την καταγραφή ενός υπόπτου και την ανάκριση να έχει οριστεί για τις επόμενες ημέρες, η έρευνα του Μιλάνου εισέρχεται σε μια πιο συγκεκριμένη φάση και αν αυτές οι υποθέσεις μπορούν να βρουν δικαστική επιβεβαίωση, μετά από 30 χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων για τη ναυτική τραγωδία

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο» - Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

22:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής ύποπτος για φόνο ετών 80

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο - Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Κανονικά η συνάντηση με τους Αμερικανούς την Παρασκευή - Το διπλωματικό πόκερ των τελευταίων ωρών

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (τελικό): Βήμα πρόκρισης έκανε ο «Δικέφαλος» - Δείτε το γκολ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Στις 7 Φεβρουαρίου η κηδεία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στα μπλε «ντύθηκε» η Λότζια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aγρίνιο: Στις «διαλέξεις με θέα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η General Manager θρυλικής δισκογραφικής

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της συντρόφου του δολοφονημένου 27χρονου - «Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς, ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο να ζητήσουν λύτρα»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισόβια στον 56χρονο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Από την άσπρη βούλα πλησιάζει στον τελικό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Η αινιγματική Καρίνα Σούλιακ: Ποια είναι Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπσταϊν και κύρια κληρονόμος του

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 (τελικό): Βήμα πρόκρισης έκανε ο «Δικέφαλος» - Δείτε το γκολ

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από Δευτέρα οι πολίτες θα δηλώνουν φαρμακείο επιλογής να τους στέλνουμε το φάρμακο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights των Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός | Πότε είναι οι ρεβάνς

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα» λέει δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Με τα τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου - Τι αποφάσισαν στη Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ