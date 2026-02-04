«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: Ελεύθερος σκοπευτής ύποπτος για φόνο ετών 80

Άνδρας με το παιδί στην αγκαλιά του προσπαθεί να ξεφύγει από τους ελεύθερους σκοπευτές στο Σαραγεβο το 1993

Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για «ανθρώπινα σαφάρι» κατά την πολιορκία του Σαράγεβο, όπου Ιταλοί και ξένοι πλήρωναν για να σκοτώνουν αμάχους, γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά, μεταξύ 1992 και 1995, είχαν προκαλέσει την παρέμβαση της ιταλικής δικαιοσύνης και όπως έγινε γνωστό υπάρχει ένας ύποπτος για την υπόθεση των λεγόμενων «ελεύθερων σκοπευτών του Σαββατοκύριακου».

Ένας 80χρονος πρώην οδηγός φορτηγού, που κατοικεί στην επαρχία Πορντενόνε, κλήθηκε από την Εισαγγελία του Μιλάνου για ανάκριση την ερχόμενη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ως ύποπτος.

Άνθρωποι τρέχουν κατά μήκος της διαβόητης Sniper Alley, αποφεύγοντας τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών από τις κοντινές θέσεις των Σερβοβόσνιων στο Σαράγεβο, την Κυριακή 5 Μαρτίου 1995. Σε αυτό το σημείο, την Κυριακή, ένα άτομο τραυματίστηκε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών ενώ βρισκόταν σε τραμ. Τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών αποτελούν συνεχή απειλή στο Σαράγεβο. APRikard Larma

Οι κατηγορίες

Ο άνδρας, που εργαζόταν στο παρελθόν σε εταιρεία μεταλλουργίας, κατηγορείται από την Εισαγγελία του Μιλάνου ότι προκάλεσε το θάνατο άοπλων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων και παιδιών, «σε συνδυασμό με άλλα άγνωστα άτομα» και ως μέρος «του ίδιου εγκληματικού σχεδίου», πυροβολώντας με τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή από τους λόφους γύρω από το Σεράγεβο, στα χρόνια της πολιορκίας, μεταξύ 1992 και 1995. Το έγκλημα επιδεινώνεται από «άθλια κίνητρα».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι ανακριτές, ο 80χρονος καυχιόταν σε άλλους ότι επρόκειτο «να κάνει ανθρωποκυνηγητό» στην πολιορκημένη γιουγκοσλαβική πόλη.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι του επτά όπλα: δύο πιστόλια, ένα τουφέκι και τέσσερα τουφέκια.

Η καταγγελί

α και η έναρξη της έρευνας

Η έρευνα είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μετά από καταγγελία του συγγραφέα Ezio Gavazzeni, με τη βοήθεια των δικηγόρων Nicola Brigida και Guido Salvini. Το έγγραφο ανέφερε επίσης τις δηλώσεις του πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Βοσνίας Έντιν Σούμπασιτς, ο οποίος ανέφερε επαφές που είχε εκείνη την εποχή με τη SISMI, τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας. Ο Σούμπασιτς ισχυρίστηκε ότι, στις αρχές του 1994, οι βοσνιακές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει τις ιταλικές υπηρεσίες ότι οι «τουρίστες σκοπευτές» είχαν εγκαταλείψει την Τεργέστη και ότι στη συνέχεια ο ιταλικός μηχανισμός είχε διακόψει αυτά τα «σαφάρι» θανάτου.

Το ντοκιμαντέρ "Sarajevo Safari"

Η υπόθεση είχε επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής και λόγω των καταγγελιών του πρώην δημάρχου του Σαράγεβο Μπεντζαμίνα Κάριτς, στις οποίες αναφέρονταν τουλάχιστον πέντε ονόματα ατόμων που μίλησαν για την υπόθεση στο ντοκιμαντέρ Sarajevo Safari του σκηνοθέτη Miran Zupancic (2022). Τους τελευταίους μήνες, ο Κροάτης ερευνητής δημοσιογράφος Domagoj Margetic είχε επίσης ανακοινώσει καταγγελία για την υποτιθέμενη εμπλοκή του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την εποχή, ως νεαρός εθελοντής, ήταν παρών σε μια από τις στρατιωτικές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στα έγγραφα υπάρχει και η αφήγηση ενός υποτιθέμενου αυτόπτη μάρτυρα: ενός αιχμάλωτου Σέρβου στρατιώτη που φέρεται να είπε στον Σούμπασιτς ότι είχε δει τη μεταφορά ενός από τους «κυνηγούς». Αυτός ακριβώς ο μάρτυρας θα μιλούσε για Ιταλούς από το Μιλάνο, το Τορίνο και την Τεργέστη.

Τώρα, με την καταγραφή ενός υπόπτου και την ανάκριση να έχει οριστεί για τις επόμενες ημέρες, η έρευνα του Μιλάνου εισέρχεται σε μια πιο συγκεκριμένη φάση και αν αυτές οι υποθέσεις μπορούν να βρουν δικαστική επιβεβαίωση, μετά από 30 χρόνια.