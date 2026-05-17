Axios: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και συζήτησαν για το Ιράν, ανέφερε το Axios σήμερα, επικαλούμενο ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι είχε προγραμματίσει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ότι αναμενόταν να ενημερωθεί για το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε επίσης υποδείξει ότι το Ιράν θα ήταν επίσης θέμα των συζητήσεών τους.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει κορυφαίους συνεργάτες και υπουργούς το βράδυ της Κυριακής για να συζητήσουν σχετικά με θέματα ασφάλειας, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν.

Η τηλεφωνική συνομιλία έρχεται εν μέσω των σκέψεων του Τραμπ για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ακόμη και καθώς πρόσφατα ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μετά τη διπλωματική επίσκεψή του στην Κίνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ συμφωνούσε μαζί του σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και σχετικά με το ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει σε ανακοίνωσή του ότι η σύγκρουση δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί.



Ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ φέρεται να έχουν καταρτίσει νέα σχέδια για στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης. Εάν η παρούσα εκεχειρία καταρρεύσει και ο Τραμπ ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει την επίσημη ονομασία της στρατιωτικής δράσης σε «Επιχείρηση Sledgehammer».

