ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ένταση έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μεγάλη ένταση προκλήθηκε λίγο πριν τη σέντρα του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, με αρκετούς φίλους της «Ένωσης» να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ προς τον κόσμο.
Σε τεταμένο κλίμα κύλησαν τα λεπτά πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Χιλιάδες φίλοι της Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την Allwyn Arena, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.
Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, σημειώθηκε ένταση έξω από τη Θύρα 24, ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο, με αρκετούς φίλους των κιτρινόμαυρων να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ, εξαντλόντας την αυστηρότητα τους ακόμα και σε μανάδες με παιδιά.
