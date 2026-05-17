ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ένταση έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σε τεταμένο κλίμα κύλησαν τα λεπτά πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χιλιάδες φίλοι της Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την Allwyn Arena, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, σημειώθηκε ένταση έξω από τη Θύρα 24, ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο, με αρκετούς φίλους των κιτρινόμαυρων να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ, εξαντλόντας την αυστηρότητα τους ακόμα και σε μανάδες με παιδιά.