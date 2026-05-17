CNN: Το Ιράν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς στα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για τη χρήση υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου στα Στενά του Ορμούζ.

Οι εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους ιρανικούς νόμους και να πληρώσουν για άδειες και υπηρεσίες συντήρησης.

Υπάρχουν αμφιβολίες για την εφαρμογή των μέτρων λόγω των αμερικανικών κυρώσεων που απαγορεύουν πληρωμές προς το Ιράν.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα προειδοποιούν για πιθανή διακοπή της κυκλοφορίας δεδομένων από βλάβη των καλωδίων, που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεθνή μετάδοση δεδομένων.

Το Ιράν σκοπεύει να αναγκάσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο να πληρώσουν για τη χρήση υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που έχουν τοποθετηθεί στα Στενά του Ορμούζ, και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη εκδώσει συγκεκαλυμμένες απειλές για διακοπή της κυκλοφορίας εάν δεν καταβληθούν οι πληρωμές.

Αυτό αναφέρθηκε από το CNN, επικαλούμενο συζητήσεις του σχεδίου από Ιρανούς βουλευτές.

Η πρωτοβουλία της Τεχεράνης θα μπορούσε να επηρεάσει τους διαδρόμους που συνδέουν τις αραβικές χώρες με την Ευρώπη και την Ασία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, δήλωσε απευθείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η Τεχεράνη θα επιβάλει δασμούς στα καλώδια του διαδικτύου. Σύμφωνα με το σχέδιο, γίγαντες όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ιρανικούς νόμους, να πληρώνουν για άδειες καλωδιακής τηλεόρασης και να μεταβιβάζουν δικαιώματα επισκευής και συντήρησης αποκλειστικά σε ιρανικές εταιρείες.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες τεχνολογίας έχουν επενδύσει στις υποδομές των Στενών, αλλά παραμένει ασαφές εάν οι γραμμές τους διέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Επιπλέον, οι μηχανισμοί επιβολής του καθεστώτος παραμένουν αβέβαιοι, καθώς οι αυστηρές κυρώσεις των ΗΠΑ απαγορεύουν οποιεσδήποτε πληρωμές προς την Τεχεράνη και οι εταιρείες ενδέχεται να θεωρήσουν αυτές τις απαιτήσεις ως απλή μπλόφα.

Παρ' όλα αυτά, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν για τον κίνδυνο βλάβης των καλωδίων, η οποία θα μπορούσε να διαταράξει την παγκόσμια μετάδοση δεδομένων αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εν μέσω φόβων για κλιμάκωση της σύγκρουσης μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Ιράν επιδεικνύει τα ισχυρά ασύμμετρα εργαλεία του πέρα ​​από τη στρατιωτική ισχύ. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επιβάλει ένα τόσο υψηλό τίμημα στην παγκόσμια οικονομία που κανείς δεν θα τολμήσει να επιτεθεί στη χώρα.

