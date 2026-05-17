Οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους του Ιράν: Πρότειναν δικούς τους που είναι «απαράδεκτοι» για την Τεχεράνη

Οι όροι των μερών της παρατεταμένης σύγκρουσης έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους του Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και πρότειναν δικούς τους όρους που η Τεχεράνη θεωρεί απαράδεκτους.
  • Οι αμερικανικές προτάσεις περιλαμβάνουν απομάκρυνση 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν, διατήρηση μόνο μίας πυρηνικής εγκατάστασης και μη επιστροφή παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Το Ιράν επιμένει στον τερματισμό του πολέμου, την άρση κυρώσεων, την αποζημίωση για ζημιές και την αναγνώριση κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.
  • Η Ιορδανία καταδίκασε επίθεση με drone στα ΗΑΕ, υποστηρίζοντας πλήρως τα μέτρα του Αμπού Ντάμπι για την προστασία της κυριαρχίας και ασφάλειας της χώρας.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν εκτενώς για την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών στις προτάσεις του Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ΗΠΑ ουσιαστικά απέρριψαν τους όρους του Ιράν και πρότειναν τους δικούς τους, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι για την Τεχεράνη.

Αυτοί περιλαμβάνουν:

-Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταβάλουν καμία αποζημίωση ή ζημία.
-400 κιλά ουρανίου από το Ιράν θα απομακρυνθούν από το Ιράν και θα μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
-Μόνο μία ιρανική πυρηνική εγκατάσταση θα παραμείνει σε λειτουργία στο Ιράν.
-Ούτε το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων δεν θα επιστραφεί.
-Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα θα αποτελέσει προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να παράσχουν στην Τεχεράνη εγγυήσεις μη επιθετικότητας.

Με τη σειρά του, το Ιράν συνεχίζει να επιμένει στους όρους του:

-Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
-Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.
-Ξεμπλοκάρισμα παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
-Αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από πόλεμο.
-Αναγνώριση του κυριαρχικού δικαιώματος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Δηλαδή, οι όροι των μερών έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ήδη έτοιμος να επαναλάβει τη στρατιωτική δράση με το Ιράν .

Υπήρχε η υπόθεση ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν αμέσως μετά την επιστροφή του από τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ .

Η Ιορδανία καταδικάζει την επίθεση με drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΑΕ

Η Ιορδανία καταδίκασε την Κυριακή την επίθεση με drone εναντίον των ΗΑΕ, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού της Μπαράκα, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας δήλωσε ότι η επίθεση απειλούσε την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα των ΗΑΕ.
Ανέφερε επίσης ότι η Ιορδανία στέκεται πλήρως αλληλέγγυα προς τα ΗΑΕ και υποστηρίζει οποιαδήποτε μέτρα λάβει το Αμπού Ντάμπι για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων της χώρας.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

“Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί”, πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.

