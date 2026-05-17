Eurovision - Δημήτρης Κοντόπουλος: Οι στιγμές που έφτασε κοντά στη νίκη

Έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, η Βουλγαρία επέστρεψε στην Eurovision καταφέρνοντας να πετύχει την πρώτη της νίκη στον Διαγωνισμό Τραγουδιού και να «γράψει» ιστορία.

Η ενέργεια της Dara στη σκηνή του Wiener Stadthalle μαγνήτισε την Ευρώπη και το «Bangaranga» έγινε το «σύνθημα» της φετινής διοργάνωσης.

Μπορεί η νίκη να ανήκει στην Βουλγαρία, όμως το τραγούδι φέρει «ελληνικό άρωμα», αφού την σύνθεσή του ανέλαβε ο επιτυχημένος Έλληνας δημιουργός Δημήτρης Κοντόπουλος.

Με σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ο Δημήτρης Κοντόπουλος πέτυχε, φέτος, την πρώτη του νίκη με την Βουλγαρία.

Ο Κοντόπουλος έχει επανειλημμένα συμμετάσχει σε δημιουργικές ομάδες τραγουδιών της Eurovision. Η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό του διαγωνισμού ως συνθέτης ήταν το 2007 με το «Work Your Magic», που ερμήνευσε ο Dmitry Koldun για τη Λευκορωσία. Το τραγούδι κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό.

Το 2008 συμμετείχε στη δημιουργική ομάδα του «Shady Lady», που ερμήνευσε η Ani Lorak για την Ουκρανία και κατέλαβε τη 2η θέση.

Το 2009 συνέθεσε το «This Is Our Night», με το οποίο ο Σάκης Ρουβάς εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατέλαβε την 7η θέση.

Το 2013 συμμετείχε στη σύνθεση του «Hold Me», που ερμήνευσε ο Farid Mammadov για το Αζερμπαϊτζάν και κατέλαβε τη 2η θέση.

Το 2016 συνέθεσε το «You Are the Only One», που ερμήνευσε ο Σεργκέι Λάζαρεφ για τη Ρωσία και κατέλαβε την 3η θέση, κερδίζοντας την τηλεψηφοφορία.

Το 2017 ήταν μέλος της δημιουργικής ομάδας του «This Is Love», που ερμήνευσε η Demy για την Ελλάδα.

Το 2018 συμμετείχε στο «X My Heart» της Aisel για το Αζερμπαϊτζάν, ενώ το 2019 συνέθεσε το «Scream», με το οποίο ο Σεργκέι Λάζαρεφ κατέλαβε την 3η θέση για τη Ρωσία.

Το 2020 συμμετείχε στις δημιουργικές ομάδες των τραγουδιών «Prison» της Natalia Gordienko για τη Μολδαβία και «Superg!rl» της Stefania για την Ελλάδα, αλλά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Το 2021 συμμετείχε στο «Sugar» της Natalia Gordienko για τη Μολδαβία και στο «Last Dance» της Stefania για την Ελλάδα.

Το 2024 ήταν μέλος της δημιουργικής ομάδας του «Liar», που ερμήνευσε η Σίλια Καψή για την Κύπρο και κατέλαβε τη 15η θέση.

Το 2025 συμμετείχε στο «Shh» του Theo Evan για την Κύπρο, το οποίο δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Το 2026 συνέθεσε, μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, το «Bangaranga» της DARA για τη Βουλγαρία, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό.

