Eurovision - Δημήτρης Κοντόπουλος: Οι στιγμές που έφτασε κοντά στη νίκη

Ο Έλληνας συνθέτης κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη του νίκη στη Eurovision με το τραγούδι της Βουλγαρίας «Bangaranga»

Ανθή Κουρεντζή

Eurovision - Δημήτρης Κοντόπουλος: Οι στιγμές που έφτασε κοντά στη νίκη

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, η Βουλγαρία επέστρεψε στην Eurovision καταφέρνοντας να πετύχει την πρώτη της νίκη στον Διαγωνισμό Τραγουδιού και να «γράψει» ιστορία.

Η ενέργεια της Dara στη σκηνή του Wiener Stadthalle μαγνήτισε την Ευρώπη και το «Bangaranga» έγινε το «σύνθημα» της φετινής διοργάνωσης.

Μπορεί η νίκη να ανήκει στην Βουλγαρία, όμως το τραγούδι φέρει «ελληνικό άρωμα», αφού την σύνθεσή του ανέλαβε ο επιτυχημένος Έλληνας δημιουργός Δημήτρης Κοντόπουλος.

https://www.instagram.com/p/DYbDW_VIeM4/

Με σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ο Δημήτρης Κοντόπουλος πέτυχε, φέτος, την πρώτη του νίκη με την Βουλγαρία.

Ο Κοντόπουλος έχει επανειλημμένα συμμετάσχει σε δημιουργικές ομάδες τραγουδιών της Eurovision. Η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό του διαγωνισμού ως συνθέτης ήταν το 2007 με το «Work Your Magic», που ερμήνευσε ο Dmitry Koldun για τη Λευκορωσία. Το τραγούδι κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό.

Το 2008 συμμετείχε στη δημιουργική ομάδα του «Shady Lady», που ερμήνευσε η Ani Lorak για την Ουκρανία και κατέλαβε τη 2η θέση.

Το 2009 συνέθεσε το «This Is Our Night», με το οποίο ο Σάκης Ρουβάς εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατέλαβε την 7η θέση.

Το 2013 συμμετείχε στη σύνθεση του «Hold Me», που ερμήνευσε ο Farid Mammadov για το Αζερμπαϊτζάν και κατέλαβε τη 2η θέση.

Το 2016 συνέθεσε το «You Are the Only One», που ερμήνευσε ο Σεργκέι Λάζαρεφ για τη Ρωσία και κατέλαβε την 3η θέση, κερδίζοντας την τηλεψηφοφορία.

Το 2017 ήταν μέλος της δημιουργικής ομάδας του «This Is Love», που ερμήνευσε η Demy για την Ελλάδα.

Το 2018 συμμετείχε στο «X My Heart» της Aisel για το Αζερμπαϊτζάν, ενώ το 2019 συνέθεσε το «Scream», με το οποίο ο Σεργκέι Λάζαρεφ κατέλαβε την 3η θέση για τη Ρωσία.

Το 2020 συμμετείχε στις δημιουργικές ομάδες των τραγουδιών «Prison» της Natalia Gordienko για τη Μολδαβία και «Superg!rl» της Stefania για την Ελλάδα, αλλά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Το 2021 συμμετείχε στο «Sugar» της Natalia Gordienko για τη Μολδαβία και στο «Last Dance» της Stefania για την Ελλάδα.

Το 2024 ήταν μέλος της δημιουργικής ομάδας του «Liar», που ερμήνευσε η Σίλια Καψή για την Κύπρο και κατέλαβε τη 15η θέση.

Το 2025 συμμετείχε στο «Shh» του Theo Evan για την Κύπρο, το οποίο δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Το 2026 συνέθεσε, μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, το «Bangaranga» της DARA για τη Βουλγαρία, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική χάντμπολ: Έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ - Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια

18:19WHAT THE FACT

Η «χρυσή τομή» του ύπνου: Αυτή είναι η ιδανική διάρκεια, σύμφωνα με τους επιστήμονες

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Στενά Ορμούζ - CENTCOM: 81 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στις Γούρνες – Ηλικιωμένος πέθανε στο λιμανάκι της πρώην αμερικανικής βάσης

17:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου - Πού αναμένονται καταιγίδες

17:52ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Back to back MVP ο εκπληκτικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Kythira και Chios Pass: Οι δικαιούχοι και αναλυτικά η διαδικασία για το voucher

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύτες στις Μαλδίβες: Τα απίστευτης ομορφιάς σπήλαια Alimatha που έγιναν παγίδα θανάτου

17:30LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Eurovision: «Μπορεί να ψηφίζει μόνο ο κόσμος; Δεν μου αρέσει που έχουμε επιτροπές»

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τον μυστηριώδη πυροβολισμό του

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάζεται ο Πανσερραϊκός, σώθηκε ο Asteras Aktor

17:13ΕΛΛΑΔΑ

METEO: Η ακτινογραφία της ξηρασίας στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές «διψούν»

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90: Άνετη πρόκριση με Λεσόρ, «Ρόγκα» και Μήτογλου

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους του Ιράν: Πρότειναν δικούς τους που είναι «απαράδεκτοι» για την Τεχεράνη

17:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι αδιάφοροι Αγρινιώτες έστειλαν τους Σερραίους στη Super League 2

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέλλα Μαρεντάκη: Από το υπόγειο του σπιτιού της... πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Τάε κβον ντο

16:59LIFESTYLE

Eurovision - Δημήτρης Κοντόπουλος: Οι στιγμές που έφτασε κοντά στη νίκη

16:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Στην τελική ευθεία τα σχολεία: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις εξετάσεις στα Λύκεια

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός σε βουνό κοντά στο Πλατανόρευμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

14:33LIFESTYLE

Eurovision: Η Dara πάνω στη σκηνή με την Φουρέιρα τραγουδάνε και χορεύουν «Bangaranga»

17:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου - Πού αναμένονται καταιγίδες

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

16:00ΕΥ ΖΗΝ

9 πράγματα που πρέπει να μην βάλετε ποτέ στο air fryer

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέλλα Μαρεντάκη: Από το υπόγειο του σπιτιού της... πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Τάε κβον ντο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τον μυστηριώδη πυροβολισμό του

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που αυτοκίνητο «θερίζει» πεζούς στη Μόντενα - Ακρωτηριάστηκαν δύο από τους 8 τραυματίες

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύτες στις Μαλδίβες: Τα απίστευτης ομορφιάς σπήλαια Alimatha που έγιναν παγίδα θανάτου

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

15:57LIFESTYLE

Δάκρυσε ο Akylas στην επιστροφή: «Το βράδυ είχα σύνδρομο εγκατάλειψης, αλλά η αγάπη ήταν πολύ μεγάλη»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ