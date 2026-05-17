Σάκης Ρουβάς για Eurovision: «Μπορεί να ψηφίζει μόνο ο κόσμος; Δεν μου αρέσει που έχουμε επιτροπές»

Για τη συμμετοχή του Akylas στην Eurovision και αν βρήκε δίκαιο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ρωτήθηκε ο Σάκης Ρουβάς σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης.

«Τι σημαίνει δικαιοσύνη σε όλα αυτά; Ο Akylas πέρασε καλά; Δεν μ'αρέσει που έχουμε επιτροπές, να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Αυτό θέλω. Από το 2004 που πήγα εγώ μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, δεν το βλέπετε;», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Δάκρυσε ο Akylas: «Το βράδυ είχα σύνδρομο εγκατάλειψης, αλλά η αγάπη ήταν πολύ μεγάλη»

Δάκρυσε από συγκίνηση ο Akylas κατά την επσιτροφή του στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

«Ήταν απίστευτο πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Το βράδυ ήταν δύσκολο το βράδυ είχα σύνδρομο εγκατάλειψης. Νόμιζα ότι όλο αυτό που χτίστηκε θα φύγει, αλλά η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, μου έλεγαν ευχαριστώ, η αγκαλιά τους, εγώ σας ευχαριστώ», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά, δώσαμε αίμα, είμαι περήφανος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους», είπε επίσης ο Έλληνας καλλιτέχνης κατά την άφική του στην Αθήνα μετά το διαγωνισμό της Βιέννης.

«Η αγάπη που δέχομαι με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος», είπε δακρυσμένος.

«Αν με ξαναχρειαστείτε θα πάω στη Eurovision», ανέφερε επίσης.

Στη συνέχεια μίλησε για τη νέα του δουλειά που οσονούπω έρχεται:

«Έχω ετοιμάσει ήδη ένα άλμπουμ που θα μας ταρακουνήσει και να μας κάνει να χτυπηθούμε φέτος το καλοκαίρι, σε 4 μέρες βγαίνει»

