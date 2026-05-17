Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90: Άνετη πρόκριση με Λεσόρ, «Ρόγκα» και Μήτογλου

Άνετα και χωρίς να προβληματιστεί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μυκόνου στο νησί των ανέμων και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του πρωταθλήματος όπου και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν οι Ματίας Λεσόρ και Νίκος Ρογκαβόπουλος οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση. Ο Γάλλος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Νέα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντίνο Μήτογλου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ και ο Τι Τζέι Σορτς ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μυκόνου πρώτοι σκόρερ ήταν οι Μπριγκς, Μουρ και Σκουλίδας που είχε 17, 13 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση να τρέξει και το ίδιο έκανε και η Μύκονος. Η ομάδα του Αταμάν κατάφερε να προηγηθεί με 3-6 και να δείχνει έτοιμη να επιβάλει τον ρυθμό της, αλλά η Μύκονος έβγαζε ενέργεια πάνω στο παρκέ και με τρίποντο του Σκουλίδα στον αιφνιδιασμό πήρε προβάδισμα με 8-7. Απάντηση άμεσα για τον Παναθηναϊκό δια χειρός Ρογκαβόπουλου, με το ίδιο νόμισμα και 8-10, με τον Μπριγκς σε μια two way φαση να προσθέτει στο ενεργητικό του ένα καλάθι και μία τάπα με τον Χέοσν να δίνει και πάλι πορβάδισμα με 12-10 στην ομάδα του. Ο Χέσον έχασε εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό και την ευκαιρία να δώσει αέρα 4 πόντων στην Μύκονο, με τον Τολιόπουλο να κάνει το 12-13 με τρίποντο στον αιφνιδιασμό, στο 6’.

Ο Μπριγκς προβλημάτιζε τον Παναθηναϊκό

Ο Μήτογλου, που βρέθηκε και σήμερα στην πεντάδα της ομάδας του, αντιμετώπιζε προβλήματα στο μαρκάρισμα του Μπριγκς, αλλά στην επίθεση με γκολ-φάουλ ο Έλληνας παίκτης έκανε το 14-18, 2:30 πριν από την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπριγκς μείωσε και πάλι στο καλάθι, ο Λεσόρ πέρασε στη θέση του Μήτογλου και η πρώτη περιόδους έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με βραχεία κεφαλή, 18-19.

Σερί 0-9 για τον Παναθηναϊκό και “κλείσιμο” στο +5 δια χειρός Σορτς

Τρίποντο από τον Ρέι στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περιόδου και 21-19 για τη Μύκονο, με τον Λεσόρ όσο περνούσε η ώρα να μπαίνει όλο και περισσότερο στο ματς. Οι συμπαίκτες του τον έψαχναν συνεχώς στο χαμηλό ποστ και ο Γάλλος σέντερ ισοφάρισε σε 21-21, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει εξαιρετικό αιφνιδιασμό που ολοκληρώθηκε με το γκολ-φάουλ του Γκριγκόνις για το 21-24. Στην αμέσως επόμενη άμυνα ο Παναθηναϊκός πίεσε στο όλο το γήπεδο, η Μύκονος “έσπασε” το πρες με χαρακτηριστική άμεσα και ο Μπριγκς με τρομερό κάρφωμα μείωσε σε 23-24, στο 16’, με τον Μάντζαρη να πετυχαίνει τρίποντο και να δίνει προβάδισμα 2 πόντων στους γηπεδούχους, 26-24. Η Μύκονος είχε πάρει το momentum κυκλοφορούσε καλύτερα τη μπάλα και με τρίποντο του Σκουλίδα βρέθηκε στο +5, 31-26, πέντε λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Αμέσως μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με φοβερό κάρφωμα του Λεσόρ οι “πράσινοι “έκαναν σερί 0-6 και πήραν και πάλι το προβάδισμα με 31-32. Με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου ο Παναθηναϊκός πήγε το σερί του στο 0-9, ο Απλμπι κατάφερε να μειώσει σε 35-39 για την Μύκονο, αλλά ο Σορτς με δικό του 0-5 σερί, “έκλεισε” το πρώτο μέρος με σκορ 39-44.

Εξαιρετικός Ρογκαβόπουλος και ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Διάθεση για τρέξιμο και από τις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπριγκς να καρφώνει στον αιφνιδιασμό, τον Ρογκαβόπουλος να τρέχει πρώτος στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό και στο 23’ το σκορ να είναι στο 46-53 (7-9 το επιμέρους), με Μύκονο και Παναθηναϊκό να δείχνουν πως έχουν το μυαλό τους στην επίθεση. Οι “πράσινοι” προσπάθησαν να βελτιώσουν και την άμυνα τους και με δύο κλεψίματα και 4 πόντους από τον Τι Τζέι Σορτς στον αιφνιδιασμό ξέφυγαν με 49-59 και να ανοίγει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή, στο 24’. Ο Σορτς ήταν ο άνθρωπος που έκανε ότι ήθελε στο ματς και με δικό του τρίποντο αλλά και ασίστ στον Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +13, 51-63, αναγκάζοντας τον Ζιάγκο να καλέσει τάιμ άουτ, 3:30 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τη διψήφια διαφορά και λίγο πριν το τέλος προηγήθηκε με 59-70, αλλά στην τελευταία φάση ο Καββαδάς έριξε την διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, με φόλοου.

Περίπατος στο τελευταίο δεκάλεπτο

Με εφτά συνεχόμενους πόντους από τον Ματίας Λεσόρ, στα πρώτα 2:40 της τελευταίας περιόδου ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, στους 16 πόντους (61-77), με τον Γάλλο σέντερ να φτάνει στους 17 πόντους και τον Βαγγέλη Ζιάγκο να καλεί τάιμ άουτ βλέποντας τους “πράσινους” να ρίνχουν τίτλους… τέλους στην αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης