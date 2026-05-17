Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τον μυστηριώδη πυροβολισμό του

Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, ο 52χρονος Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και του προέδρου της Αλανιασπόρ, Χασάν Τσαβούσογλου. Ο εκλιπών είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο γραφείο του στην Αττάλεια, το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της gunhaber, η κηδεία του πρόκειται να τελεστεί αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 14:00, στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.

Το χρονικό και η νοσηλεία

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό, ο 52χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε, νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Ο αδελφός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρισκόταν εκτός Τουρκίας την ώρα του συμβάντος, επέστρεψε εσπευσμένα στην Αττάλεια μόλις ενημερώθηκε για την επίθεση.

Το συλλυπητήριο μήνυμα

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, αναφέροντας:

«Έμαθα με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, του αξιότιμου αδελφού του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Αττάλειας, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στον εκλιπόντα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, την υπομονή και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους θαυμαστές του, και ειδικά στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Είθε η θέση του να είναι στον παράδεισο».

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 17, 2026

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, καθώς δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια ή τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

