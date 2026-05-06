Τουρκία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδελφός του Τσαβούσογλου μετά από πυροβολισμούς

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ, έπειτα από περιστατικό πυροβολισμών στη Αττάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στο βενζινάδικο που διατηρεί το θύμα. Υπάλληλοι ανέφεραν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί στο γραφείο του Τσαβούσογλου, με τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο να τον εντοπίζουν τραυματισμένο και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το cgtnturk.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη επιχείρηση, αποκλείοντας το πρατήριο καυσίμων και τη γύρω περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα στον χώρο του γραφείου, με στόχο τη συλλογή στοιχείων.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα. Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα βαλλιστικών και τεχνικών εξετάσεων.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου είναι γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Αττάλειας και της Αλάνιας, με δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα, ενώ ο άλλος του αδελφός, ο Χασάν, είναι ο πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου Αλάνιασπορ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στο εξωτερικό, ενημερώθηκε για το συμβάν και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Τουρκία.